Tip... tip...

Tomó tan en serio el coronavirus, que no deja entrar a la casa ni a la esposa. Si el Gobierno del Estado espera que el gobierno federal lo apoye económicamente contra el Covid-19, que pierdan las esperanzas, el dinero del Centro está destinado a fortalecer a los "güevones" para que el año próximo éstos, que son gran mayoría, den mayoría calificada a Morena y así se pueda reformar la constitución sin problemas, incluso para que Francisco I. Madero dé unas vueltas en su tumba.

Y del mismo tema, no sé usted, pero a mí no me parece que los políticos aprovechen la pandemia para promoverse.

Los directivos del PRI, para pedir que apoyen a todos; Claudio Herrera Noriega, para que apoyen a los artistas.

Ali Gamboa, para señalar que la reclusión fomenta la violencia familiar y Esteban Villegas… bueno, él se cuelga de cualquier liana.

Las maquiladoras son en este momento las que más empleos generan en Durango; mal o bien pagados, pero dan empleos.

Pero no son madres de la caridad.

¿Qué esperaban, que mandaran a sus trabajadores a cuidarse en sus casas?

¿Están hodidos?

Para habilitar en esta Semana Mayor al intérprete de Judas, se lanzará un concurso en los partidos Morena y Acción Nacional.

Cierto diputado, hoy es Domingo de Ramos, pero no de David Ramos, el diputado.

Asombra las filas que se forman afuera de los bancos, censuran que no se respetan las filas de dos metros entre los usuarios.

Pero si así abarcan cuadradas y cuadras, imagínese respetando la distancia.

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lerdo acusan al magistrado Héctor Trejo Rangel, de estar favoreciendo a una empresa a quien se le concesionó la recolección de basura y no cumplió.

Otro magistrado cuestionado.

No diputado, no, la burra que montó Cristo el Domingo de Ramos no era la del Tecno.

No regidor, no, Pilatos se lavó las manos porque era una costumbre romana antes de firmar una sentencia, no por cuidarse del coronavirus.

Y por respeto a la tradición de los lectores católicos, en su mayoría, suspenderemos esta columnilla durante toda la Semana Mayor.

Cuídese.