Ángel Sergio Guerrero Mier compitió por la gubernatura con dos gallos y una polla de muchos espolones:

Máximo Gámiz Parral, que aspiró a la candidatura por el PRI y al no obtenerla fue postulado por el PRD.

Rosario Castro Lozano, candidata por el PAN, carta fuerte del partido y con mucha presencia electoral, especialmente en la región lagunera.

Y el gallo fuerte de entonces, un fenómeno político, Gonzalo Yáñez, que había arrasado en las elecciones para presidente municipal de Durango y para diputado federal.

A Guerrero Mier, el panista Juan de Dios Castro lo etiquetó como "mapache electoral", por la facilidad con que hacia ganar a sus candidatos.

Se entendía que porque maniobraba con las urnas, pero luego se puso de manifiesto su estrategia, se hacía de los resultados electorales de las 3 anteriores contiendas y seccional por seccional iba checando resultados.

En donde el PRI ganaba de calle, en alguna sección hacia un trabajo más bien suave, igual que en donde perdía de calle, lo fuerte se enfocaba en aquellas secciones en donde el PRI o la oposición ganaban por poco margen.

En el trayecto de la campaña fue haciendo amarres para colocarse como puntero y la oposición según su costumbre, su campaña la hizo a costa del prestigio del priista.

Los del PT hicieron correr la versión de que se había impactado en Lerdo y lo habían internado de urgencia.

Una mentira, claro.

Guerrero Mier, que no era amigo de enfrentamientos, en ese caso, convocó a rueda de prensa para que lo vieran que estaba sano y justificó, como no me pueden calificar de arribista ni me pueden calificar de ladrón me inventan enfermedades.

Fue una campaña de estratega como decíamos, muy intensa, en donde se podía ganar y un tanto floja en donde ya estaba ganado o ya estaba perdido, y como era de esperarse, ganó para encontrar por fin su aspiración de tres sexenios anteriores.

Sorprendió en su toma de posesión con un discurso improvisado y sorprendió porque revelaba el conocimiento que tenía del Estado en todas sus áreas sociales, económicas y políticas; gobernó enfrentando a quienes lo enfrentaron, decía que le encantaba subirse al ring.

Alguien definió a él y a otros que habían sido gobernadores como: Maximiliano Silerio, respetado; Ismael Hernández, querido y Guerrero Mier, temido.

Tuvo como característica no promover su imagen, se podía hacer y decir de él lo que se quisiera y nunca hacia reclamos, tampoco cultivaba la prensa nacional.

En otra entrega si usted nos lo permite, escribiremos sobre algunas de sus obras de gobierno, hasta concluir con la entrega del poder a su sucesor, el joven político Ismael Hernández Deras.

