Buena idea que para honrar la memoria de Pedrito Ávila se instituya una presea a su nombre, a condición que se otorgue realmente a personas que la merezcan, sin componendas, porque recordamos que hay una medalla, como la Francisco Zarco, que supuestamente iba a ser para periodistas destacados, pero en su tiempo se les entregó también al gobernador Mayagoitia y a su esposa.

También sugiero que se le dé su nombre a una colonia.

Otro que se llevó el Covid fue ícono panista de Lerdo, Juan de Dios Castro Lozano.

Todo un personaje político que fue diputado federal 3 veces, senador de la República, director jurídico de la Presidencia de la República, subprocurador general de la República.

Y con todo ser una personalidad, nunca ganó una elección popular. Fue senador de primera minoría.

Descanse en paz.

Ismael Hernández Deras se pronuncia por la igualdad de género en los comisariados ejidales.

Buena idea, nos parece, aunque en el medio rural todavía está arraigado del machismo.

Nunca como ahora el municipio de Lerdo había registrado tanta obra pública, medallita que debe colgársele al alcalde Homero Martínez.

Por rara resalta la postura del comerciante canatleco Antonio Herrera, para quien primero es la vida de los demás y luego los intereses personales.

Y por eso mantiene cerrado su negocio por el Covid.

El profe Lencho, de la 44, dice que con la educación a distancia los profes están trabajando 4 horas más, y claro, ya quiere el aumento salarial.

A donde quiera que se encuentre, saludos al poeta Humberto López Medrano.

Este mentor estaba comisionado en Tamazula y fue maestro del chavito José Rosas Aispuro Torres.

Cuando éste, Aispuro, fue presidente del PRI, lo hizo su secretario particular y también fue su secretario particular en la Gran Comisión.

Jubilado ya como profesor y radicado en Chihuahua, se vino a Durango a la campaña del güero y al ganar éste no fue su secretario particular como era de esperarse sino -subdirector- no director del Instituto de Cultura del Estado de Durango.

Para colmo, fue ninguneado por la directora Socorro Alanís, hasta hacerlo correr.

Juan Ángel Chávez Ramírez cumplió 50 años de ejercicio profesional.

Felicidades al buen amigo, que es un talento y ha brillado en donde ha estado, por ahora magistrado al Tribunal Fiscal de la Federación y antes abogado general del Poli, presidente del Tribunal Federal Electoral, jefe del Poder Judicial de Durango, secretario municipal y otros cargos, que siempre ha desempeñado brillantemente.

Nunca como ahora el municipio de Lerdo había registrado tanta obra pública, medallita que debe colgársele al alcalde Homero Martínez.