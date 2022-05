Esteban Villegas y Marina Vitela cerrarán campaña mañana en distintos sitios.

La ceremonia de Marina será amenizada por el grupo Pesado y la de Esteban, suponemos que va a ser Lauro.

Creo que por primera vez en muchos años, el gobernador es realmente imparcial en el proceso electoral.

Aispuro no creo que meta las manos a favor de la coalición Va por Durango y menos en la de Juntos Hacemos Historia, porque en primer lugar, el gobierno no tiene dinero, y en segundo, Esteban no puede ser el gallo de Aispuro.

El candidato casi seguro presidente de Súchil, Rodolfo Vidales, es contador egresado de la FECA y fue dirigente estudiantil de la FEUD.

Es próspero ganadero en su municipio, fue independiente hace 3 años, pero ahora según nos dicen, está amarrado por Morena.

AMLO ha desaparecido un chorro de fideicomisos y sí me gusta, me gustaría que desapareciera los plurinominales, también los partidos bonsái y ya metiéndonos al ámbito estatal, que desaparecieran esos nidos de vividores, conocidos como Comisión Anticorrupción, Comisión de Evaluación, Comisión de Acceso a la Información, que no sirven más que para mantener a una bola de hue...

Festejan en la casa de Esteban, que ya se les unió Marisol Carrillo.

Cierto, es una figura política, pero no creo que les acarree votos.

Marisol fue regidora por Movimiento Ciudadano.

Impulsada por José Ramón Enríquez, ganó un distrito local, pidió licencia como diputada para volver a la regiduría en calidad de reelecta, pero cuando volvió como diputada, los de Morena le hicieron el feo y en los hechos, actualmente es regidora independiente.

Su brillo se lo debe a José Ramón Enríquez.

Homero Martínez apoyado por Esteban Villegas, cerrará campaña en Lerdo, el martes a las 7 de la tarde, en un acto masivo en la Plaza de Armas de la pintoresca ciudad.

Hasta ahora todo apunta a su favor.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos habrá relevo de consejeros, y son 5, pero no la pelean porque son honorarios.

El que sí cobra es el presidente, que por ahora es Marco Güereca Díaz y que es posible que se reelija.

Frase de Gómez: “Más vale mala por conocida, que buena por conocer”.

En Rodeo, dan muchas posibilidades de que se reelija María de la Luz Amaya, que es candidata del PRD y por consecuencia de la coalición Va por Durango.

También del PRD en Coneto, Gerino Morales apunta para ganar, apoyado por la alianza Va por Durango.

María de la Luz como Gerino ya son repetidores, pero ella fue por el PRD y Gerino por el PRI.