Atole de pinole

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- ¡Hola! Es un placer estar una semana más compartiendo con todos ustedes mis queridos lectores, deseándoles que esta semana que acaba de comenzar muy enriquecedora para sus vidas y estén rodeados de amor y felicidad, disfrutando a sus seres, en especial que apapachen a sus madres los que aún tienen la dicha de tenerlas a su lado y los que no, que la adoren para que siempre viva en sus corazones, porque una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás la han perdido. Gracias por todo a esos ángeles maravillosos llamados mamás.

Esta semana comenzamos mandando una felicitación con mucho cariño para todas las madres de la región.

La belleza de una mujer, se mide no sólo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación y KARINA LECHUGA GARCÍA, es poseedora de éstas y más cualidades de este ser maravilloso, con mucho corazón y le desea lo mejor del mundo.

Una felicitación para la guapa DANIELA RÍOS SALAZAR, quien hoy dos de mayo estará de manteles largos, festejando un año más de vida, por lo que recibe un afectuoso abrazo.

Una felicitación muy especial para MANUEL DE JESÚS MONTENEGRO, puesto que en días próximos festejará un año más de vida.

Quien se corona esta semana como la chica más guapa es BRIANA ONTIVEROS RODRÍGUEZ, una joven con mucha energía.

GABRIELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este seis de mayo, estará celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida esté llena de buenas vibras.

Este ocho de mayo MARIANA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ estará celebrando su cumpleaños, por lo que le deseamos más años llenos de bendición y felicidad.

El título de la señorita simpatía esta semana es para RENATA OCHOA LÓPEZ, quien en su personalidad ha demostrado ser muy sencilla, inteligente y de grandes sentimientos.

Y seguimos con los agasajados por la próxima celebración de su cumpleaños esta semana, una felicitación para ILSE KARINA URIBE, quien soplará una velita más a su pastel este ocho de mayo.

Una felicitación con mucho cariño para ANTONIO DÍAZ CASTRO, es un gran hombre que vive la vida al máximo, da lo mejor de sí mismo y siempre se puede contar con él, pues es una excelente ser humano, con un gran corazón y don de servicio y este nueve de mayo verá pasar una primavera más, deseándole todo el éxito del mundo, esperando que se la pase de lo mejor.

Las celebraciones y fiestas, una felicitación para YAJATZI NEVÁREZ, ya que este nueve de mayo estará apagando una velita más en su pastel, una chava súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman… ¡felicidades y sigue adelante con tus sueños!

Una de las chavas más guapas de Santiago es VANESSA CARMONA PÉREZ, ella cuenta con una mirada profunda y expresiva, con unos hermosos ojos; además de todas sus cualidades físicas, es muy inteligente y sencilla, en su forma de ser, su carisma es la chispa de su ser.

Una felicitación muy especial para el niño DIEGO RODRÍGUEZ GÜERECA, puesto que este cuatro de mayo este hermoso y encantador pequeñín celebrará nada menos que un año más de vida, un niño lleno de inocencia, poseedor de un noble corazón, una sonrisa y un carisma únicos, le deseamos lo mejor de lo mejor en compañía de su familia, que es su mayor fortaleza.

YAMILETH HEREDIA LUNA, es una guapa mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación, ya que este treinta, estuvo apagando una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

SAMANTHA BARRAZA DUARTE, es un exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

PAOLA RESÉNDIZ GAMBOA es una joven mujer siempre está activa, buscando dar lo mejor de sí misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa como estudiante.

Una felicitación para la guapa ALEJANDRA SEPÚLVEDA MELERO, una mujer de lucha incansable, por ser cada día una mejor mujer, con un corazón de oro y una calidez humana para todos sus amigos realmente única, y ayer primero de mayo, estuvo de manteles largos, festejando un año más de vida, por lo que recibe un afectuoso abrazo.

Llega el momento de despedirnos, sólo por unos días, por que la próxima semana tú y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, porque es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los más deliciosos secretos, comunícate vía electrónica a: yessyflores140787@gmail.com, me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana.

RECUERDA: Cuídate y cuida a tu familia, ¡Quédate en casa!

