Atole de pinole

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- ¡Hola, qué tal queridos lectores!, así es, una semana más con todos ustedes, y con todo el cariño del mundo les mando un saludo, deseándoles que este inicio de semana esté lleno de felicidad, metas y sueños que cumplir, ten presente siempre que el amor es lo único que puede transformar el mundo.

Mañana sábado, REYNA CEBALLOS , estará de manteles largos al celebrar un año más de vida, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, reconociéndola como una extraordinaria mujer, quien con el pasar de los días siempre pone lo menor de sí, una mujer excepcional, es toda una bomba, llena de energía y carisma, sumamente bella. ¡Muchas felicidades!

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, es aquella que con sólo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices, JENNIFER GARCÍA LÓPEZ, tiene una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, y este 29 de agosto, estará celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida esté llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

Le deseamos un feliz cumpleaños el 23 de agosto a LILIANA ÁVALOS CARRRASCO, esperando que siempre su vida esté llena de amor y felicidad como hasta hoy con su hermosa familia, un Hoy bien vivido hace que cada Ayer sea un sueño de felicidad y cada Mañana una visión de esperanza.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a DANNA REYES GUTIÉRREZ.

El próximo 30 de agosto, el sol brillará con más intensidad que de costumbre, ante un día tan especial, el cumpleaños de una mujer única y especial: DIANA YAZMÍN BARRAZA LEYVA celebra la llegada de un año más en su vida, luciendo hermosa como una flor.

Serpentinas, pastel y piñata para la guapa ALONDRA IVETH VALLES ALEMÁN, ya que este 27 de agosto estará apagando una velita más en su pastel, una mujer súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren.

PAMELA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ es una guapa chica y una gran estudiante, por si eso fuera poco, para su currículum, hay que anexarle su belleza física, su sencilla pero interesante personalidad, es todo un estuche.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, ayer 20 de agosto VICTORIA SANDOVAL AMADOR, estuvo celebrando su cumpleaños, por lo que le deseamos más años llenos de bendición y felicidad.

Una gran mujer se atreve a ser ella misma sin dobleces, es fuerte, segura de sí misma, dispuesta a desarrollar todas sus aptitudes y cualidades; que acepta y quiere corregir sus defectos. Una verdadera mujer, es aquella que sabe qué hacer y cuándo actuar, MARISOL OLÁGUEZ ONTIVEROS tiene por mucho ese gran título.

KEYLA CARRASCO HERNÁNDEZ, poseedora de una gran seguridad en sí misma, auténtica, honesta, alegre, aventurera y con mucha pasión por la vida y todo lo que ella conlleva y misterioso, toda una dama.

Continuando con los festejados, una felicitación para LUIS REY FLORES GUTIÉRREZ, el cual estará de manteles largos al soplarle a una velita más en su pastel este 22 de agosto.

Una chica llena de energía es AMÉRICA VELÁZQUEZ DÍAZ, por supuesto también lo que la distingue es su don de servicio, todo un estuchito, porque además de todo es sumamente entregada, el cual recibe una gran felicitación, ya que este 23 de agosto estará de manteles largos.

Una felicitación muy especial para una mujer muy especial, SALMA BARRAZA ÁLAMO, ya que este 22 de agosto estará de fiesta, y aunque la edad de una mujer nunca se dice, sin duda alguna es una joven con muchos logros, que con su trabajo ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone, porque su mejor aliado es la responsabilidad con que lleva a cabo todas sus actividades.

En el cambiante andar de la vida, el destino de los bomberos se va marcando con la firmeza con que el hachero derriba sus árboles, con la esperanza del que siembra, con la fe de la madre ante sus hijos, con la seguridad de la mano del médico, con el dolor de la fatalidad, con el luto de la muerte, con la maldad del que lastima, con la pureza del niño, con la luz del nuevo día... Millares de hombres buscan los recursos de innumerables destinos, sólo algunos lo hacen en la difícil responsabilidad de ser bomberos. Es ayudar al prójimo, aliviar su dolor, sanar sus heridas, luchar en el abismo de la muerte para proteger la vida. Es tener los ojos de Dios a nuestra espalda cada vez que la hora de la verdad se presenta, cada vez que sentimos estallar las venas al fluir de sangre, cuando nuestro corazón se agita al correr hacia el fuego, forzar una puerta o plegar una línea. Es saber que la batalla nuevamente está ganada, cuando la frescura del anhelado vapor nos envuelve en su densa blancura, y algún novato nos empapa más aún con una cortina de niebla, presumiendo que el oxígeno nos falta. Ser bombero es saber a cada instante, que tal vez en una hora, un minuto o un segundo, en algún sitio, es integrar una familia hermanada por el anhelo de servir y unida por la paz que tienen las almas de las personas que en este mundo de egoísmo e intereses mezquinos, arriesgan lo más valioso que poseen para ayudar al prójimo.

Este es un humilde pero sincero agradecimiento a quienes nos acompañan en esta dura tarea. Ya que este 22 de agosto se celebrará su día.

Lastimosamente llega el momento de despedirnos, pero sólo por unos días, por que la próxima semana tú y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, porque es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los más deliciosos secretos, comunícate vía electrónica a: yessyflores140787@gmail.com, me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana, que estén llenos de salud y de mucho amor... RECUERDA: Quédate en casa, al quedarte en casa te cuidas tú y cuidas a los demás.

ADILENE HURTADO QUIÑONES este 19 de agosto, estuvo celebrando un año más en su vida, felicidades.

