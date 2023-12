VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. - El pasado viernes se realizó la coronación de Alexa Paulina, reina del 54 aniversario de fundación de la Escuela Secundaria Niños Héroes, quien estuvo acompañada por la princesa real Emily y la princesa Jana, quienes fueron coronadas por las autoridades educativas del plantel y de las escuelas invitadas al evento.

En ambiente frio, pero lleno de entusiasmo y alegría por parte de los más de setecientos alumnos de la secundaria “Niños Héroes”, los pasados días 30 de noviembre y primero de diciembre se llevaron a cabo los festejos del 54 aniversario de la fundación de dicha escuela; mismos que dieron inicio con un paseo ciclista en el que los estudiantes participaron recorriendo las principales calles de la ciudad de Villa Unión.

Así mismo, dentro de la institución se realizó la elección de la reina, título que obtuvo la joven Alexa Paulina Rodríguez Neri, alumna del tercer grado sección “A”, el título de princesa real fue para Emily Salazar de segundo grado y el de princesa fue para Jana Daniela Mora Rodríguez de tercer grado.

Coronan a Alexa Paulina como reina de la secundaria Niños Héroes en Villa Unión / Foto: Rosario Cazares | El Sol de Durango

Posteriormente, el pasado viernes primero de diciembre, luego de los correspondientes honores a la bandera y de que todos los asistentes entonaran las gloriosas notas del Himno Nacional, se llevó a cabo la coronación de las estudiantes ganadoras del concurso, mismas que fueron elegidas a través de un jurado que califico su desenvolvimiento.

Alexa Paulina, acompañada por sus papás Eva Neri y el doctor Francisco Javier Rodríguez Barrón, fue coronada como reina de una de las secundarias más grandes del estado.

Luego de la ceremonia de coronación se llevaron a cabo diferentes números artísticos en los que se contó con la participación de alumnos de la Universidad Tecnológica de Poanas, y se realizaron también encuentros deportivos en las ramas de basquetbol femenil y varonil, futbol y béisbol y algunas otras disciplinas en las que participaron estudiantes de diferentes escuelas de la región como la secundaria Constantino Carcaño, la Telesecundaria No. 87 de Cieneguilla, la Secundaria Técnica No. 56 de Vicente Guerrero, la secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de La Joya, el Centro de Estudios de Bachillerato y la Escuela Secundaria Técnica No. 46 de Los Ángeles.

En los diferentes eventos que se realizaron para celebrar los 54 años de la escuela secundaria se contó también con la participación y trabajo de la sociedad de padres de familia, la planta docente y administrativa de la institución que desde el primer día de festejo estuvieron atendiendo a los alumnos proporcionándoles asistencia en todos los eventos realizados.