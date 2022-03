Daniel y Marian del Cielo Carrillo reciben la sagrada hostia

“Jesús: en este día tan importante, te pido que me des un corazón grande para comprender el gran amor que me tienes y que nunca me aleje del camino que nos señalaste y si me desvío sepa volver”… Se prepararon mediante lecturas bíblicas para entender los libros del catecismo, y con la ilusión de que llegara el día en que recibirían a Jesucristo convertido en Eucaristía, muy ilusionados se postraron ante el Señor, los hermanos Daniel y Marian del Cielo Carrillo Arreola, quienes realizaron su primera comunión mediante una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Templo de San José, donde estuvieron rodeados de sus seres más allegados.

Los nuevos comulgantes son herederos de los señores, Daniel Carrillo Rojas y Minerva Arreola López, quienes dichosos tuvieron la oportunidad de llevar a sus hijos a realizar este hermoso acto de amor y Fe.

Como padrinos de los comulgantes participaron, los señores Esaul Arreola y Araceli Carrillo, ellos fungieron como padrinos de Marian; en cambio Daniel fue acompañado por su madrina, Flor María Arreola, quienes gustosos aceptaron la bonita invitación que les ofrecieron sus ahijados.

La Primera Comunión es un acto de Fe en la vida del creyente en Jesucristo que condiciona una serie de compromisos futuros para el comulgante, siendo el principal, seguir en adelante participando con cierta regularidad del sacramento de la Comunión y por consiguiente de la penitencia, donde deben acudir a la Confesión, fueron unas de las palabras que mencionó el sacerdote celebrante.

Al finalizar la emotiva ceremonia Eclesiástica, la cual cabe mencionar que fue comunitaria, se ofreció una bonita recepción, ésta se llevó a cabo en la residencia de la familia anfitriona, al lugar se dieron cita familiares y amistades de los nuevos comulgantes, a quienes los felicitaron y además les llevaron bonitos obsequios.

Los invitados de Daniel y Marian, degustaron de una exquisita comida, refrescantes bebidas de sabores, delicioso postres, botanitas y desde luego una riquísima rebanada de pastel, con ello se festejó este grato acontecimiento en la vida de los felices comulgantes.

El niño Daniel Carrillo Arreola, probó el sagrado pan de los ángeles. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sin duda fue un evento muy satisfactorio tanto para los festejados, como para su querida familia, ya que además se tomaron las fotos del recuerdo, como lo fueron las famosas fotos tradicionales mediante una sesión fotográfica en La Antigua Estación del Ferrocarril, mismas que guardarán en su corazón por mucho tiempo más.

Marian del Cielo Carrillo Arreola, recibió a Jesucristo convertido en hostia / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

¡Muchas felicidades a los nuevos comulgantes!, por ser parte de las fiestas dominicales para entrar en gozo a la casa del Señor.