Por azares del destino, coincidieron en la vida Daniela Nohelí Hernández Chávez, originaria de Colima, e Isis Nohemí Palomino Vázquez, duranguense; se conocieron por una amiga que las invitó a un partido de futbol y comparten su historia de amor, con motivo del mes del amor y la Amistad.

La joven pareja se casó el 26 de diciembre de 2022 en el Registro Civil, pero fue hasta este 4 de febrero del presente año cuando hicieron su fiesta, celebrando así su sexto aniversario de estar juntas como pareja, ya que cumplen años de novias cada 6 de febrero.

Daniela e Isis: una historia de amor que nació gracias al futbol / Foto: cortesía | Susana Vázquez

A Dani e Isis las unió su pasión por el futbol, "una amiga nos invitó a las dos para ir a verla jugar; después fui a su casa, ya que vivíamos cerca, y así fue como nos conocimos, por el futbol y por una amiga, y es que las dos jugamos futbol”, recuerda Isis.









¿Cómo nació el amor?

Dani llegó a Durango tras culminar sus estudios, según relata, "soy maestra de la Normal y estaba de estudiante, entonces yo me regresé a mi estado (Colima) y terminé mi carrera y luego ya me vine a vivir para acá (Durango), cuando yo me regresé viví en el Valle del Mezquital, y como Isis vivía por otros rumbos, yo me viene para este lado, ya que empecé a trabajar en la primaria de “Ginés del Mercado” por el Santuario, pero luego me viene a vivir cerca de Isis y así nació nuestros noviazgo y precisamente están por entregarnos nuestra casa, y todo se fue dando”.

via GIPHY

Sin duda Isis conquistó a Dani con su simpatía, mientras que esta última “es muy detallista, y yo decía es muy estudiosa y yo soy bien reventada, y es bien “ñoña”, pero sí agarra el cotorreo”, señala Isis entre sonrisas.

Aseguran que la clave en su relación ha sido la comunicación y el saber balancear sus actividades para pasar más tiempo juntas, “yo ahorita estoy estudiando y trabajo en un proyecto donde Isis trabaja, ella trabaja fuera, en la comunidad de Bayacora”, mientras que Isis trabaja como administrativa en una telesecundaria, y destaca, "trabajamos para lo mismo, tenemos las mismas vacaciones, los mismos días libres, entonces eso está chido porque siempre coincidimos y yo he visto a otras personas que no tienen el tiempo para verse, entonces ahorita que Dany está en la escuela se va en la mañana, y al principio que seguía de vacaciones de la Maestría pues toda la tarde nos la pasábamos libre, pero ya que entró a la escuela ya no es lo mismo, pero si coincidíamos mucho en puentes, en vacaciones, en todo, y el mismo tiempo libre lo tenemos las dos”.

Daniela e Isis: una historia de amor que nació gracias al futbol / Foto: cortesía | Susana Vázquez

Además comparten la pasión por el deporte, disfrutan de practicar frontenis, box, futbol, pasear en bicicleta y además "vendemos ropa deportiva", sonríen.

Asimismo les encanta viajar, juntas han podido visitar Zacatecas, Playa Sayulita, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cancún, Chiapas, Chihuahua, Guadalajara, Monterrey, Colombia, Guatemala, Ciudad de México y Oaxaca.

La pareja espera próximamente vivir en su propia casa "con nuestras cosas, viajando, ya que viajamos mucho, cuando tenemos vacaciones nos vamos, el primer lugar que yo llevé a conocer a Dani, fue a Mazatlán, porque ella siendo de Colima uno siente que Mazatlán es de los duranguenses”, señala Isis.

Daniela e Isis: una historia de amor que nació gracias al futbol / Foto: cortesía | Susana Vázquez

Finalmente señalaron que es importante reconocer y respetar que el amor se expresa de distintas formas, sin género ni edad, "no me refiero solo a las relaciones sino en general creo a cualquier edad puedes amar a una personas independientemente de quien sea, ya sea tu familia o sea tu pareja ¿no?, y pues el género es más que obvio, creo que en este punto ya no es tanto estar pensando en amar a quien se supone que debes de amar, sino a quien tú quieras amar, creo que eso es lo importante”, dijo Dani.

Mientras que Isis destacó que el amor sincero "no se trata de ser o no ser, o ser esto o tener esta clasificación o simplemente si tu quieres alguien de verdad, de amor sincero, nada de que estoy encaprichado o cosas así, busca su bienestar, el estar con esa persona y realmente si quieres alguien independientemente así como dice Dani, ya ahorita del género, del sexo, de la edad, pues debes de respetarlo, de amarlo, de quererlo todos los días”.

via GIPHY

Y agregó, “a toda la gente que se siente oprimida o que realmente está como que todavía con esa barrera de decir, pues es que a mí me gusta aquel, o me gusta ella, no sabe lo que va a ser cuando realmente se acepte y se libere, y lo acepte con su gente y en su casa, y todos esos tipos de cosas, realmente te sana, entonces sí es eso, encontrarse y luchar por lo que quieres y por estar con la persona que amas”.