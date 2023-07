Duranguenses disfrutan de un agradable momento en “Madre Mía”

“Mangiare per vivere e non vivere per mangiare” (comer para vivir, no vivir para comer), si mencionamos “hoy comeremos pizza”, los amantes de este platillo se emocionan y se visten de manteles largos, solo por el hecho de que es uno de los platillos más queridos en todo el mundo, no solamente en Italia.

Pero seamos honestos, ¿quién no ama una buena pizza? de mencionarlo, se antoja su exquisita masa crujiente, salsa sabrosa y queso fundido, esto es un trío ganador para cualquier día de la semana.

Disfrutan de una deliciosa pizza, Andrea y Antonio / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Es por ello que hoy nos dimos a la tarea de buscar nuestras galerías de jóvenes en el mero corazón de la plaza “Distrito Hampton” donde se encuentra el restaurante “Madre Mía” Pizzería, ahí se puede degustar de su singular “rape” o su perfectamente elaborada pizza.

Olympia Hidalgo e Idalí Madrigal / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

No te olvides de compartir cuál es tu pizza favorita, de cualquier lugar del mundo, y disfrútala entre amigos o con tu querida familia.

Se dice que los italianos adoran sus vinos y pues ¡nosotros también!, y todos sabemos que a nadie le gusta ir al doctor, pues aquí un remedio, según los italianos tomar un poquito de vino al día es lo más sano que existe, eso es todo lo que necesitamos para olvidarnos de ir al médico, será?

Dana García, Mía Guerrero y Allison Mier / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Otro punto para la sabiduría italiana, mientras que nosotros nos conformamos con el triste “trabajar para vivir, no vivir para trabajar”, los italianos tienen, una vez más, una evidente mejor visión de la vida. Así que ¡¡¡Buon appetito!!! Y a disfrutar más de la vida.