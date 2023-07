Eduardo Escobedo disfruta crear moda

“Disfruto cada parte del proceso de crear, pero mi parte favorita es ver mis creaciones en momentos especiales”, aseguró el diseñador Eduardo Escobedo Reta al preguntarle qué es lo que más le fascina de crear moda en entrevista en exclusiva para El Sol de Durango.

Este joven talento del diseño es originario y criado en Durango y comentó que desde niño les decía a sus amigas que de grande quería ser diseñador de moda, objetivo que está logrando gracias a su empeño y dedicación en este ramo.

Al preguntarle sobre si se preparó de alguna manera para estar presente en las grandes pasarelas, Eduardo comentó que “en realidad, mi preparación no ha terminado, la moda es un mundo donde nunca se termina de aprender, he pasado por varias instituciones, pero debo de resaltar que el Instituto de Modas “Aragón” me dio conocimientos que en la actualidad me han posicionado como uno de los favoritos en este campo”, dijo.

Cabe mencionar que este instituto tiene 17 años de haberse creado en Durango, fue el primero en ofrecer la carrera de diseño de modas y nació en el año 2005 cuando lo fundó su directora la maestra María Teresa Nevárez de Aragón (+) y se distinguen por la planeación de sus materias en cada semestre, y se nota en los alumnos que van tomando seguridad en lo que hacen, porque además de la formación en la parte teórica y práctica, se les prepara para ser excelentes profesionales al momento de egresar.

Sobre su experiencia en el mundo de la moda Eduardo dijo “he tenido mil experiencias a través de mi carrera en la moda, pero ver mis creaciones en la pasarela me llena de emoción y muchas ganas de seguir conquistando nuevos escenarios”, agregó.

El entusiasta joven que tiene su marca bajo su propio nombre de Eduardo Escobedo afirma que su principal inspiración para crear moda es indudablemente la naturaleza, la arquitectura y en las creaciones de otros diseñadores que le sirven como una fuente importante de inspiración para que de su mente surjan nuevas prendas que hasta el momento han tenido aceptación.

Los principales materiales con los que Eduardo trabaja son variados, afirma que es un diseñador que busca la mejor opción en materiales, tomando en cuenta ciertos aspectos del diseño para que éste resulte de la mejor manera posible.

Obviamente gracias a su juventud sus planes para ver hasta dónde llega son muchos “en este momento estoy arrancando un negocio dedicado especialmente a personas que gusten de un buen vestir y de esta forma llegar a dejar huella en la historia de la moda, “con orgullo y mucha pasión, por lo que espero ser reconocido en todo el mundo”, agregó.

Eduardo Escobedo viene de una familia integrada por sus orgullosos padres, que son Eduardo Escobedo y Antonia Reta, además de sus hermanos Alfredo, César, Marcelino, él y Manuel Escobedo Reta.

Sobre el apoyo que le han brindado todos estos años afirmó que “agradezco a mi familia por darme el apoyo para cumplir mis sueños, a mi madre por estar día a día a mi lado, a mis hermanos por prestarme su fuerza para construir parte de mis sueños y a mi padre por darme las herramientas para emprender mi negocio”, concluyó.