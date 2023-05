Connie Piña, la artista detrás de Celestial Cxc

Para la diseñadora duranguense Connie Piña es práctico y emocionante el diseño de modas y afirma que desde muy joven sabía que se dedicaría a algo referente al mundo del arte.

Dijo que en su caso “me pareció muy práctico y emocionante el diseño de modas, heredé ese gusto por la expresión artística por parte de mi familia paterna, casi todos son cantantes, diseñadores, músicos, locutores, escritores, siento que ya lo llevo en la sangre”.

Celestial es la marca de ropa de la diseñadora Connie Piña / Foto: cortesía | Celestial Cxc

La entrevistada dijo que la preparación en su carrera es importante y “hasta la actualidad me sigo preparando, soy de la idea de que, entre más acervo cultural se tiene más amplia es la oportunidad para ser creativo y lograr una fiel expresión que sea innovadora y original”, agregó.

Connie inició su preparación en el CEDIM Monterrey, en el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, Instituto di Moda Burgo Milano, sigue en cursos, capacitaciones , diplomados y certificaciones en CDMX y en la actualidad está simultáneamente certificándose ahora con la facilidad de la modalidad online y presencial estudiando la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Durango (UAD), “me mantengo informada y en una constante búsqueda de superación”.

Diseños de vanguardia caracterizan a la marca duranguense Celestial Cxc / Foto: cortesía | Celestial Cxc

Al cuestionarla sobre qué es lo que más le fascina de crear moda dijo la joven emprendedora que “todo, desde el dibujo hasta la cajita de compra de envío, me encanta ver como mis ideas cobran vida y la dicha de saber que alguien lo valora y me hace el honor de portar mis diseños es muy gratificante”, dijo.

También habló sobre su experiencia en el Fashion Week Durango de hace dos años, y más aún al haber resultado como una de las ganadoras en la primera edición y agregó que está muy agradecida con el equipo DUF (Durango Fashion) "por haberme dado la oportunidad de presentar en su plataforma, hago la invitación a los nuevos talentos duranguenses a unirse a la convocatoria siendo así una gran oportunidad para proyectar su trabajo a nivel internacional, es un lujo contar con una semana de la moda en Durango, que año con año propicia el flujo de talentos nacionales e internacionales con sede en nuestra hermosa ciudad capital”.

Connie Piña es una destacada diseñadora de modas duranguense / Foto: cortesía | Celestial Cxc

Sobre sus sentimientos al participar en el Fashion Week de N.Y., dijo que fue de satisfacción de saber que en ese momento con su participación se abrió un camino para la exposición y reconocimiento del trabajo hecho en Durango, “que si bien es difícil, pero no imposible, también me acompañó un recuerdo y emoción, cuando era estudiante me llevaron como viaje cultural a la ciudad de Nueva York para conocer la “venue” de la semana de la moda NYFW por fuera, logré entrar a las instalaciones y me senté a ver la pasarela de Michael Kors y Anna Sui, no lo podía creer, saliendo de ahí me reuní con mi coordinadora de modas y no nos dábamos crédito de cómo había podido entrar, así que en ese momento le dije a mi coordinadora que un día yo estaría presentado en NYFW (New York Fashion Week) y así fue”.

Dijo que en su marca Celestial le inspira ser fiel a su propia expresión, materializando todo lo que pasa por su mente, contribuyendo al bagaje cultural de su ciudad en cuanto a la visión del diseño de modas.

Celestial es la marca de ropa de la diseñadora Connie Piña / Foto: cortesía | Celestial Cxc

Dijo que “me gusta trabajar con fibras naturales como las seda en mis icónicas camisas vaqueras y cuero en las chamarras hechas artesanalmente en el taller, fabricamos bordados a mano de lentejuela y canutilllo y también me gusta experimentar con la estampación de telas”.

Por último dijo cómo visualiza el futuro en el mundo de la moda y hasta dónde quiere llegar: “Llegaré hasta donde mis sueños me lo permitan, disfrutando el momento, en vida profesional mi empresa adolescente será ya una empresa adulta, así que seguramente estaré cosechando los frutos que he sembrado”, finalizó.