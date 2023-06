Al diseñador duranguense Danisz Salaises le encanta todo lo que tiene que ver con el producto moda, asegura en entrevista para El Sol de Durango.

"Cuando niño nunca imaginé el extenso campo que abarca, y básicamente forma una parte muy importante en la historia del ser humano en la declaración de grandes movimientos políticos, culturales y sociales. Siendo hasta la fecha un distintivo personal y contextual. Y creo que eso es lo que más me fascina, cuando la gente me pregunte ¿qué es la moda?. Esperando una respuesta, les diré que es algo banal y superficial (que hasta cierto punto reconozco que lo es) y recibir algo más ampliamente analítico e inclusivo: La moda no sólo es ropa”, agregó.

Danisz Salaises, diseñador duranguense lleva su estilo a Nueva York / Foto: cortesía | Danisz Salaises

Danisz Salaises nació en Durango pero su infancia y adolescencia las vivió en un rancho llamado Jalpa, ubicado en el municipio de Juan Aldama, Zacatecas, pero para su preparación profesional tuvo que regresar a la ciudad que lo vio nacer, “siempre que las personas me preguntan de dónde soy, yo contesto que soy un híbrido entre Zacatecas y Durango”.

La familia de este talentoso joven se encuentra integrada por sus padres Abhel Salaises y Lidia Zamarripa, quienes inculcaron en él una educación y fuertes valores, además de a sus hermanos Lidia y Alexander Salaises Zamarripa.

A Danisz dice que siempre le ha gustado el arte en general, “creo que desde muy pequeño me encantaba el dibujo, la pintura, el baile, la música, además los programas que frecuentaba ver tenían mucha relación con las artes escénicas y tendencias, también las revistas eran básicamente parte de la formación de mi educación visual, pero no fue hasta el momento de inscribirme en la Universidad (y que gracias a un error en mi inscripción) que me di cuenta de que era posible vivir haciendo esto”, comentó.

Su preparación inició en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) en la ciudad de Zacatecas, después por motivos personales me mudé a Durango para concluir con mi etapa universitaria en la Universdad Autónoma de Durango (UAD) “y a la vez dar inicio a mi experiencia laboral formando parte de distintos proyectos y trabajando en algunos talleres de costura siendo Piña Colada el taller que básicamente cultivó la mayor parte de mis habilidades en la confección y el desarrollo creativo, estoy en constante preparación tomando distintos cursos que puedan nutrir mi experiencia, el verano pasado tomé un certificado en el Instituto Europeo del Diseño (IED) en Madrid, España, actualmente sigo preparándome, ya que siempre es bueno aprender”, dijo.

Su experiencia al participar en Durango Fashion Week (DUF) y donde resultó como el gran ganador de la edición pasada dijo que fue bastante gratificante “puesto que después de ver el resultado de la primera eidición, los lugares a los que mi marca llegó y la difusión que tuvo, no podía más que imaginar lo que podría lograr si hubiese resultado acreedor del pase a Nueva York, así que decidí trabajar, prepararme para la siguiente edición y bueno al lograrlo, fue un juego de emociones algo fuerte, creo que lo podría definir como ese sentimiento de satisfacción y a la vez el compromiso de representar el estado que me formó profesionalmente y me llena de orgullo”, aseveró.

Sobre los sentimientos que tuvo al ir al Fashion Week de Nueva York dijo que no podría definirlos, comenta que fue toda una experiencia desde la elaboración de la colección hasta el último instante en NY, “pero en todo momento tuve el apoyo de mi team, gente dispuesta a aprender, comprometida y apasionada. Además de que el equipo DUF y FDLA (Fashion Designer of Latinoamerica) apoyando con detalles finales, algo inolvidable, me siento agradecido”.

Salaises dice que se inspira en todo aquello que le haga sentir poderoso, que pueda generar en él esta sensación de ser especial, único, diferente: “todo una estrella”.

Danis Salaises es un fan de las telas que tienen algo de elasticidad, eso le hace sentir más cómodo pero también le gusta jugar con pedrería y materiales poco convencionales, como metal, cristales o acrílicos.

Por último dijo hasta dónde quiere llegar como diseñador: “Es que nunca imaginé llegar hasta donde estoy ahora. Por supuesto que tengo algunos sueños y metas, pero no visualizo hasta donde pueda llegar en mi carrera, cada vez descubro nuevas opciones; de lo que sí estoy seguro es que seguiré preparándome y trabajando para aprovechar las oportunidades posibles que se presenten en mi camino”, concluyó.