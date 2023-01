Fernanda Barboza es una joven duranguense que a pesar de su corta edad ya lleva un buen de camino recorrido en el mundo del diseño de modas de alta costura y quiere recorrer el mundo con su marca y que todas las mujeres se empoderen con sus diseños.

Ella tiene la licenciatura en diseño y mercadotecnia de modas por parte de la Universidad Autónoma de Durango y afirma que “por otro lado queremos crear clases virtuales para que las personas interesadas en el mundo de diseño y confección perfeccionen sus técnicas a través de nuestros cursos”.

Fernanda desde muy pequeña se dio cuenta que tenía aptitudes para el diseño de modas: “Desde muy temprana edad mi familia me consideraba súper creativa, pero hasta preparatoria a mis 16 años fue más que obvio que me quería dedicar al fascinante mundo de la moda”.

Actualmente su familia se encuentra integrada por su mamá la señora Socorro Barboza, “que desde siempre me apoyo al 100% a ser diseñadora. Y mi hermana Daniela Barboza también me apoyó bastante hasta ahora. Ninguna está relacionada en este ámbito, incluso desconocen de dónde me gustó tanto esta carrera que tantas satisfacciones me ha dado en estos últimos años”.

Fernanda Barboza, una promesa en el mundo del diseño de modas / Foto: cortesía | Fernanda Barboza

Para ella el incursionar en este ámbito “fue un salto enorme personal y profesionalmente, ya que el participar en la primera edición de Durango Fashion Week el premio era ir a Nueva York al Fashion Week por parte de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. Lo cual significa mayor credibilidad a mi marca y eso hace que la propuesta de valor ante mis clientes sea aún mayor”.

Sobre su propuesta de moda la propia joven diseñadora afirma que la define como “artesanal , moderna y chic, el ADN que nos identifica es mezclar texturas con transparencias y aplicaciones bordadas, lo que ha redundado en obtener excelentes resultados y aceptación”.

Sobre su experiencia de participar en el Nueva York Fashion Week afirma que “fue increíble, tuvimos muy buena respuesta con el público, clientes y prensa, sin duda una experiencia inolvidable, un sueño poder conocer y compartir pasarela con grandes talentos de la moda en toda Latinoamérica”.

Otras plataformas de importancia que Fernanda ha pisado con sus colecciones son en el Colectivo Creare de León, Guanajuato; Intermoda de Guadalajara, Expo Belleza Fest en la Ciudad de México, obviamente el Durango Fashion Week y finalmente en Nueva York Fashion Week.

A los jóvenes que sueñan con pisar esas grandes plataformas les dice que “es algo que te tienes que proponer y recordar todos los días, si realmente lo quieres busca mentores o personas con más experiencia para que te brinden ayuda. Haz un plan con una serie de pasos y ponte tiempo para cumplirlo. ¡Todo es posible y todo depende de ti!”.