Festejan a las Mamás Abogadas

Una hermosa mañana, muy emotiva, llena de camaradería y amistad, fue la que se vivió en céntrico restaurante de esta ciudad capital, en donde el Colegio Académico de Abogadas de Durango A.C., festejó a las Mamás en su Día, fue un exquisito desayuno el que ahora oportuna se hizo servir para todas ellas, donde la anfitriona del evento fue la presidenta de dicho gremio, Dra. Bertha Gabriela Ramos Rocha.

Ese día sorprendió una leve lluvia en el patio del recinto, ahí asistió como invitada especial la senadora Margarita Valdez, quien dirigió un bonito mensaje a las madres abogadas, agradable evento por la compañía, por el motivo, por la música, por los alimentos, es cuando uno se lleva un recuerdo y dices: “Me gustó, me gustó la convivencia, en un domingo muy agradable, yo las quiero felicitar no nada más por ser unas abogadas académicas, no nada más por ser madres, que ya es deveras “partírsela” ¡un plus!, si no por ser mujeres que han demostrado aquí en Durango que unidas, organizadas, fraternas, se pueden lograr muchas cosas, si una es magnífica y maravillosa, un grupo de mujeres puede echarse el mundo encima, y no pasa nada, yo las felicito a todas las presentes, pero ya se dieron cuenta de la fraternidad de ustedes, felicito a las que están en todo Durango, felicito a todas las madres de México, pero algo muy importante Durango y México, necesita de sus abogadas, no se les olvide, tenemos muchos pendientes Gaby, tenemos muchas tareas, tenemos mucha justicia que repartir hacia los niños, hacia las niñas, hacia esas mujeres violentadas en sus casas, en sus trabajos y están esperando que ustedes les echen una mano, gracias por la invitación” dijo la senadora Valdez Martínez.

La Dra. Bertha Gabriela Ramos Rocha, también dirigió emotivo mensaje / Foto: Anabel Adame | El Sol de Durango

La presidenta de dicho gremio agregó, “Las Abogadas de Durango, siempre están al pendiente de alguna u otra forma, nos reunimos, llevamos a cabo nuestras actividades culturales, nuestras actividades sociales, y obviamente académicas, las quiero felicitar a todas ustedes por su apoyo incondicional”, finalizó Ramos Rocha.

Dentro del evento además se llevó a cabo una rifa de bonitos regalos, donde cada unas de las abogadas e invitadas recibieron un obsequio.

Un aspecto de lo que fue la alegre convivencia del Día de las Madres para las abogadas / Foto: Anabel Adame | El Sol de Durango

Las abogadas además disfrutaron de la música de mariachi, ya que al evento llegó un dúo de cantantes mexicano, ataviados con ese traje típico de “mariachi”, donde interpretaron las tradicionales “Mañanitas” para las homenajeadas, asimismo algunas de las licenciadas se aminaron a echar un “palomazo” donde interpretaron la famosa canción de Denisse de Kalafe “Señora, señora”… la cual emocionó a la mayoría de las presentes.

Al evento se dieron cita las mamás abogadas: Maricela Flores (vicepresidenta), Arlette Quiyono, Susana Roldán, Jessica Herrera, Magda Chamorro, Angelina Rodríguez, Laura Montelongo, Marissa Torres, Raquel García, Tere Mancillas, Elia Castruita, Liliana Torres, Tere Núñez, Carmen Chacón, Adelina Estrada, Alma Rodríguez, Juanita Varela, Karla Torres, Jazmine Vanoye, Pilar Rosales, Ruth Nevárez, Dora María Pérez, Carmen Cortés, Margarita Flores, Lety Cabrales, entre otras.