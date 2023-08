CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El comité organizador de la Feria de la Manzana 2023 lanzó la convocatoria a mujeres de Canatlán para el certamen a reina de la fiesta popular con más tradición en el municipio, la cual tendrá lugar del día ocho al 17 de septiembre.

Te puede interesar: Sebastián Salas Espinoza es el 2° Teen más guapo de México

La invitación está dirigida a mujeres de Canatlán cuyas edades oscilen entre los 17 y los 23 años de edad, a las reinas de las comunidades y de los bachilleratos, con el objetivo de promover la belleza y el talento de la mujer canatlense.

Lanzan convocatoria para elegir a la reina de la Manzana 2023 / Foto: cortesía |

Los requisitos que marca el documento son la edad mencionan y en caso de ser menor de edad acudir acompañada de padre o tutor; ser originaria y radicar en Canatlán; poseer belleza de rostro y cuerpo (sic); ser soltera, no haber sido madre, no estar casada, no vivir en unión libre. Escolaridad mínima bachillerato; estatura mínima de 1.68 metros y gozar de buena salud.

Las inscripciones están abiertas y cerrarán el día 21 de agosto, en la oficina de la Dirección Municipal de Turismo y Cinematografía, en horario de las 9.00 a las 15.00 horas, mencionando el documento que las participantes deberán firmar una carta compromiso en la que acepte las bases del certamen y se apeguen a las decisiones inapelables del jurado calificador y comité organizador.

La ganadora obtendrá, junto con el título de Reina de la Feria de la Manzana 2023, el derecho de representar al municipio en eventos locales, estatales y nacionales, así como un premio de 10 mil pesos; quien obtenga el título de Princesa real se llevará un premio de seis mil pesos.

La presentación de las candidatas será en la plaza Juárez, ceremonia en la cual se hará la develación de las fotografías; la segunda etapa del certamen será la elección, con apertura, pasarela en traje casual y traje de noche y el desarrollo de un tema.

La banda de simpatía será otorgada entre las mismas aspirantes; la banda de Fotogenia la brindará un fotógrafo profesional; la banda de Señorita Redes sociales será otorgada a través de una votación mediante reacciones en la página oficial del comité organizador en el Facebook.

Las bandas de Señorita Elegancia, Princesa Real y Reina las otorgará el jurado calificador.