La estadounidense R'Bonney Gabriel se corona como Miss Universo 2022

R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, es ahora la mujer más bella del mundo al coronarse como Miss Universo 2022 en su edición 71, que se celebró fuera de su calendario habitual en la ciudad de Nueva Orleans.

Compitió junto a más de 80 mujeres de todo el mundo destacando no sólo por su belleza y elegancia, sino por su habilidad y seguridad a la hora de enfrentar las preguntas de los jueces. Desde el comienzo de la competencia se perfiló como una de las favoritas gracias a su carisma, porte y belleza.

Foto: Reuters

Gabriel se convierte en la novena Miss Universo de Estados Unidos y usó por primera vez una nueva corona bautizada con el nombre de Force for Good (Fuerza para el bien), la cual tiene 993 piedras preciosas, con una base compuesta por diamantes y la parte más alta tiene un zafiro de 45.14 quilates.

Valorada en 5.3 millones de dólares (es la corona de Miss Universo más cara de la historia), fue elaborada por la firma Mouawad del empresario libanés Fred Mouawad, señalado como el octavo dueño de diamantes más rico del mundo.

A new chapter in the history of @MissUniverse has begun with the unveiling of the Mouawad Force for Good Crown, unveiled by Mouawad Fourth Generation Co-guardian @fmouawad in New Orleans, ahead of the 71st MISS UNIVERSE Competition. #Mouawad #MissUniverse #71stMissUniverse pic.twitter.com/5kJsnhe1iR — Mouawad (@mouawad) January 14, 2023 With a design that symbolizes the dynamics at play when taking action to bring about any fundamental change, the #Mouawad MISS UNIVERSE Force for Good Crown is set with 48.12 carat of diamonds and 108.44 carat of sapphires in a work of extraordinary craftsmanship. #MissUniverse pic.twitter.com/l7iroOAaPB — Mouawad (@mouawad) January 14, 2023

Para esta edición, las reglas de la competencia cambiaron y la nueva dueña del certamen de belleza, Anne Jakrajutatip, decidió modificar el top de las finalistas y por primera vez se sustituyó el tradicional top 20 por un top 16, que fue el resultado del puntaje que obtuvieron las participantes en la pasarela preliminar que se celebró la noche del pasado miércoles y consistió en que las candidatas modelaron en traje de baño, de noche y traje típico inspirado en las tradiciones de cada país.

Tras revelar el top 16 de semifinalistas, apareció en escena Harnaaz Kaur, Miss Universo 2021, originaria de la India, vestida con un traje típico de su región. “Ha sido un gran trabajo de luchar contra un estereotipo muy grande. Estoy muy entusiasmada de estar esta noche aquí. Se necesita mucha valentía y agradezco a mi madre por motivarme a cumplir mis sueños”, dijo en su discurso de despedida.

Posteriormente comenzaron las pasarelas de la noche, siendo la primera en traje de baño, donde las 16 finalistas modelaron en el orden en que fueron nombradas dentro el top. Los trajes de baño fueron bikinis y de una pieza, en colores fucsia, verde, azul y naranja. Todas las candidatas complementaron con una capa de playa inspirada en elementos y personajes icónicos de sus países de origen.

Asimismo, y como parte de la nueva era del certamen de belleza, hizo una aparición especial Anne Jakrajutatip, la nueva dueña del concurso, y compartió un mensaje personal y de inclusión:

“Soy mujer transgénero, pero ahora hemos hecho un cambio y es el momento para que las mujeres seamos líderes. Bienvenidos a la nueva era de la plataforma del poder femenino y de la inclusión”, dijo, antes de entregar el premio de liderazgo a Miss Tailandia, Anna Sueangamiam, quien fue criada por un padre recolector de basura y una madre barrendera.

Tras estos momentos emotivos continuó el desfile en traje de gala o de noche, en la que la ganadora se lució por completo, apoderándose de la pasarela con su seguridad a la hora de caminar y su blanca sonrisa que mantuvo en todo momento.

Siguiendo con el nuevo formato del certamen, al término de las primeras dos pasarelas, se reveló al top cinco, en el que la estadounidense se posicionó en el segundo lugar.

Tras una primera ronda de preguntas de rigor de parte del jurado, R’Bonney habló sobre los cambios que le gustaría ver en las próximas ediciones del certamen, cuya respuesta fue modificar el rango de edad y dar lugar a más mujeres.

“Las mujeres no somos definidas por nuestra edad”, dijo, respuesta que la llevo a ser una de las tres finalistas, junto a Andreina Martínez de República Dominicana y Amanda Dudamel de Venezuela.

Foto: Reuters

Finalmente se realizó una segunda ronda de preguntas, las tres finalistas fueron cuestionadas sobre cómo trabajarían si ganaran esta noche para demostrar a Miss Universo como una organización que empodera y cambia, a lo que R´Bonney, quien también es diseñadora de modas, respondió muy segura de sí misma y contundente:

“Soy diseñadora y durante 13 años he utilizado la moda como una fuerza de cambio, he trabajado con reciclaje, estoy en contra de la violencia y tráfico de personas, todos tenemos algo que hacer y plantar esa semilla del cambio”.

👸🏻La estadounidense R’Bonney Gabriel, de 28 años, ya luce la nueva corona de #MissUniverse2022 llamada Force for Good, elaborada por la firma Mouawad y valorada en 5.3 mdd.



📷Reutershttps://t.co/HZQt6zCBtF pic.twitter.com/FJ2kNwzjtd — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 15, 2023

¿Quién es R’Bonney Gabriel?

Es la novena Miss Universo estadounidense, originaria de San Antonio, Texas, tiene 28 años y cuenta con una licenciatura en Diseño de Moda e Indumentaria en la University of North de Texas, graduándose en 2018.

Al finalizar sus estudios, creó su propia firma de moda, R’Bonney Nola, y formó una sociedad con Magpies & Peacocks, donde imparte clases de costura. Desde su trinchera trabaja por un mundo más sustentable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R’Bonney Nola (@rbonneynola)

Fue elegida Miss USA en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada, donde venció a las representantes de Illinois, Nebraska, Carolina del Norte y Ohio.

Durante un año, trabajará en empoderar a las mujeres y enviar mensajes de inclusión, respeto y diversidad a todo el mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R’Bonney Nola (@rbonneynola)

La edición 71 de Miss Universo también abrió un espacio para rendir homenaje a Cheslie Kryst, quien fuera Miss USA 2019 y falleció en 2022, tras una fuerte depresión que la orilló a quitarse la vida.

Tras su reinado, se convirtió en conductora de televisión. Esta noche, su madre apareció durante la transmisión de Miss Universo para anunciar que se uniría a una organización que trata temas de salud mental.