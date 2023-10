Presentan el libro “¡Gracias Tecno!... Mi Orgullo”

Con el aula “Alejandro Guillot” totalmente abarrotada de público, se presentó el libro “¡Gracias Tecno!... Mi Orgullo”, cuya autoría es del ingeniero Ignacio Antonio Gandarilla Vizcarra y donde plasma las biografías de cien personas que laboraron en el plantel, entre fundadores y los que se fueron sumando: maestros, entrenadores, deportistas, secretarias y personal de servicios generales.

Esta presentación se realizó dentro de los festejos del 75 Aniversario del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) y el presídium lo encabezaron el autor de la obra, además del doctor Guillermo de Anda Rodríguez, director de la institución; la licenciada Fabiola Zúñiga Meraz, representante del sindicato del ITD; Francisco Salazar Mendía, coordinadora del Bloque Durango y presentador del libro y el licenciado e ingeniero Gustavo Nevárez Martínez, como moderador.

La presentación estuvo a cargo de Francisco Salazar Mendía, coordinador del Bloque Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Entre los invitados especiales se encontraban el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, exsecretario de educación y exdirector Nacional de Institutos Tecnológicos; el exalcalde Jorge Clemente Mojica Vargas; Tomás Palomino, exdirector del ITD, el ingeniero Francisco Javier Salas García, el arquitecto Guillermo Gutiérrez, entre muchos más.

En el libro se comparten además más de cien fotografías grupales que fueron aportadas por los biografiados o familiares de ellos que tuvieron a bien proporcionarlas para su publicación.

El presídium lo encabezó el director del ITD / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El ingeniero Gandarilla Vizcarra al hacer uso de la palabra dijo de entrada que la realización de este libro es “porque es una de las formas de manifestar agradecimiento al Instituto Tecnológico de Durango, llamado frecuentemente ITD, Tecnológico o Tecno, al personal que participó en mi educación y a quienes tuve por compañeros de trabajo durante quince años. Es también gratitud al General Elpidio G. Velázquez, Gobernador de Durango de 1940 a 1944, por haber ordenado la construcción del edificio en que nos encontramos. Es reconocimiento al ingeniero José Gutiérrez Osornio y a quienes lo acompañaron para lograr la autorización del Instituto Tecnológico de Durango”, dijo.

Invitados especiales en la presentación / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En sí el libro aporta importantes datos de la formación del ITD, dijo que en noviembre de 1935 de la Ciudad de México llegó a Durango el ingeniero Carlos Guadalajara, primer director de la Escuela Prevocacional, Industrial y Comercial No. 11, Prevocacional o coloquialmente llamada La Prevo…, agregó que “su segundo apellido no se conocía. Busqué familiares durante tres años, sin éxito. En la Página Web Buho Legal consulta de Cédulas profesionales, encontré el nombre de Carlos Guadalajara Arrioja, ingeniero egresado del Instituto Politécnico Nacional, su cédula profesional de 1945. Me aventuré a pensar que rendía frutos mi búsqueda. Meses después conversé con el ingeniero Miguel Ángel Ruteaga Martínez, comenté el hecho y para mi sorpresa, me reveló: Lo conocí, fuimos compañeros de trabajo en la Ciudad de México en la empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados). Pregunté si recordaba el segundo apellido, respondió: Arrioja. Considero de justicia que se cuente con mayor información del ingeniero Carlos Guadalajara Arrioja, por haber sido pionero de la Educación Técnica en Durango”, destacó.

Cabe mencionar que la venta del libro está disponible y lo recaudado será donado al Instituto Tecnológico de Durango, los interesados que adquirirlo pueden hacerlo al teléfono de fijo 618-811-63-92.