Recibe constancia de adhesión el Colegio Académico de Abogadas de Durango

La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C. (FEMECA), a cargo de su presidente José Manuel Fajardo González, llevó a cabo la entrega de Constancia de Adhesión y nombramiento de delegada estatal en Durango, a la presidenta del Colegio Académico de Abogadas de Durango, A.C., Bertha Gabriela Ramos Rocha.

Mediante una especial ceremonia en céntrico salón de la localidad, se dio cita al gremio de abogadas, así como invitados especiales para presenciar este relevante evento, entre los presentes, estuvieron en la mesa de honor, Olga Patricia Alanís Quiñones, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), asi mismo estuvo la vicepresidenta del colegio, Carmen Vázquez, la secretaria Liliana Terán, Pro-secretaria Karla Torres, la tesorera Norma Rangel, así como también las vocales Hilda Hernández, Elia Castruita, Ma. Arlette Quiyono Rodríguez y Susy Roldán, entre otras abogadas.

Te puede interesar: Los tan esperados quince años de la guapa Sofía Yolanda Medina Rangel

“En este nombramiento, me enorgullece mucho el hecho de que estén todos y cada uno de ustedes aquí presentes, dando Fe de esta adhesión a la federación y de este nombramiento como delegada estatal Durango, no me resta más que agradecerles a todos ustedes y a los invitados especiales aquí presentes, al presidente nacional, muchísimas gracias a todos”, dijo Ramos Rocha.

Al momento de la entrega del nombramiento de delegada estatal, por parte de J. Manuel Fajardo / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Asimismo hizo alusión a la palabra Alanís Quiñones, “veo mucha organización desde que he asistido a sus eventos, tenga usted la plena confianza licenciado Fajardo, que está depositando en estas grandes mujeres esta responsabilidad que hoy atestiguamos que está entregando, porque nos consta su trabajo, este es un ejemplo de cómo las mujeres agremiadas y a la par de los hombres, podemos lograr grandes cosas y que es así como debemos ir caminando, de verdad yo felicito a esta gran organización y sigamos adelante así juntos, hombres y mujeres, para poder lograr una vida libre de violencia y sobre todo cada quien logremos nuestros objetivos, muchísimas felicidades”, finalizó.

Cabe hacer mención que ese día se llevó a cabo un agradable festejo en honor a las cumpleañeras abogadas que celebran su cumpleaños en el mes de mayo, donde fueron ampliamente felicitadas por todos los presentes, ellas son las licenciadas: Karina Lisseth Villegas Álvarez, Anabel Alanís, Eli Guevara, Maribel Rodríguez, Zulma Yudith Soto Castro y Ángeles Raigoza Gómez. ¡Felicidades a todo el gremio!