La métrica y la perfección de la poesía es lo que ha cautiva a Alejandro Tommasi, y en septiembre presentará su primer libro que se titulará “Lanzas de Olvido”.

De vista en Durango para leer la obra del poeta sonorense Abigael Bohórquez dentro del programa !Leo…luego existo!, el reconocido actor destacó que le gusta leer los versos perfectos de la poesía, que tengan, melodía, sonoridad, tiempos perfectos y métrica, “pero hay escritores que les gusta dar ideas, ideas, ideas rimbombantes y que aunque se pierdan en la métrica son amplios es su expresión y también me agrada leerlos”.

¿La vida le gusta que se perfecta, así como la poesía?

Alejandro Tommasi apasionado de la poesía./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

No, lo qué pasa es que aprendí a leer versos con Juan Ruiz de Alarcón y Juan Ruiz de Alarcón es perfecto, tiene sonoridad y métrica perfecta, cuando lees una poesía que cae y que retumba y resuena, termina y estremece es porque está diciendo lo que quiere decir, y tiene el tiempo y la medida que hace que la culminación sea excelente. Me gusta más esa poesía, que es más sencilla de leer, expresar y comprender, pero me gusta leer de todo.

Lanzas de Olvido es un compendio de 70 poemas, los cuales no tienen dedicatoria en especial, pero algunos se escribieron cuando Tommasi tenía 30 años y un gran número durante la pandemia.

El actor comentó que son las noches cuando escribe, pues entre risas dijo “es cuando ya no tengo actividad y me acuesto a descansar”.

En su casa tiene una amplia biblioteca y reconoció que no ha leído muchos de los ejemplares, pero su colección es variada desde teatro hasta urbanismo, los cuales fueron regalados por su abuelo, de quien dijo que era un hombre perfecto al realizar sus esculturas y dibujos, “cuando era pequeño le hacía pinturas y se los regalaba, me decía que bien que bien, pero a mi no me traigas cosas que no estén bien hechas, aunque se los quedaba con mucho gusto”.

¿Por qué Alejandro Tommasi abandonó la pintura y escultura?

Por falta de tiempo, nunca fui tan bueno, me gustaba la arquitectura sin embargo iba a estudiar veterinaria y termine en químico-biológicas y cuando quiero dedicarme al teatro hago a un lado la música, la pintura, la arquitectura y decidí que lo haría cuando tuviera tiempo, pero el haberlo hecho me ayudo a aprender el arte de diferentes maneras y ser un actor con más certeza.

¿Existe algún texto que haya leído y quiera llevar al cine, teatro o televisión?

Nunca lo he pensado, me gustaría escribir mi vida y llevarla a cine, ya inicie a escribirla… tengo mucho por recordar y me es difícil avanzar.

Escribí un guion de cine que está guardado y espero ese si algún día se realice, narra la historia verídica de un fraude que le hace a un mexicano una americana, yo no la puedo producir porque se necesita mucho dinero y dirigirla tampoco, pero si puedo actuar algún personaje, son de las pocas cosas que he escrito.

Tomassi ha formado parte del programa !Leo…luego existo! desde hace 25 años, pero fue hace 30 que formó parte de la estrategia cultural ¿Quieres que te lo lea otra vez?, el cual estaba dirigido a las niñas y niños, “me gusta participar en programas culturales, me gusta que la cultura sea difundida, soy actor y hago teatro, pero al leer puedo tocar diferentes autores y hacer que el público conecte con ellos y los conozca.

Desde los tres años Alejadro Tommasi se acercó a los libros, su papá lo ponía a leer desde las enciclopedias, diccionarios hasta la biblia. Hoy en día considera que la lectura es indispensable en todas las generaciones.

Para finalizar el reconocido actor indicó que continúa en la obra “La dama de negro”, puesta en escena que tiene 25 años, además está por estrenarse una serie de la cual se reservó el nombre y donde interpretará a un productor de un reality show, la cual es producida por “Somos Uno”, grupo que se dedica a ayudar fundaciones y grupos de escasos recursos.