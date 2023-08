X Soto sube como el doble tempo

Desde la colonia División del Norte, uno de los asentamientos más populares que hay en la ciudad de Durango, X Soto ha demostrado que el rap es un medio de expresión que va más allá de la protesta y hoy lo consolida como un exponente que abre camino para los nuevos raperos.

Como muchos jóvenes mexicanos a los 13 años emigró a los Estados Unidos en busca del llamado “sueño americano”. Ya estando en el vecino país del norte, junto a sus hermanos y primos formaron una agrupación a la que decidieron llamar Atrabancados Musical, la cual era el extremo del género musical que hoy realiza, pues la tambora era el principal atractivo de esta.

Hace tres años, luego de acudir a cortarse el cabello con un amigo, Miguel Soto, inició con el freestyle, una técnica derivada del hip hop que consiste en tener la habilidad de improvisar sobre una base de música rap o sin esta, y fue en ese momento cuando creó su primer tema.

Hoy cuenta con dos producciones musicales Adrenalina y Knockout, este último contiene cinco temas de su autoría. Sueños es el tema que para X Soto representa lo que está viviendo, “ya tengo mi estilo, después de tres años llegué a tener estilo único, los raperos me lo han dicho”, expresó.

X Soto está enfocado al público mexicano / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El doble tempo es la característica principal de X Soto, quien a pesar de que su carrera la inició en Estados Unidos de la mano de grandes leyendas del rap como Twista, nunca olvida a Durango y mucho menos su colonia “la División”, como él la llama.

Desde el inframundo es otro de los temas que son pieza clave del nuevo EP del rapero, pues como él mismo lo describe, narra parte de sus demonios internos. Fue en tan solo una semana que Miguel escribió los cinco temas, “cuando me llega la inspiración escribo, así es más rápido”, dijo, mientras recordó que trabaja como operador de un tráiler y es durante los trayectos que las letras salen, “en el tráiler pongo el bid y comienzo a fristalear, lo voy grabando y después escribo los temas en el celular”, cuenta en entrevista.

La Factoría, Alemán, Millonario, Inspector Gera Mx, son algunos exponentes con los que el duranguense X Soto ha compartido escenario, el más reciente fue en la Feria Nacional Francisco Villa 2023. Actualmente está enfocado al público mexicano, pues este país le abre puertas día con día.





- ¿Es la segunda vez que te presentas en la feria de Durango, cómo fue esta experiencia ?

Esta vez estuvo de película, primero me dijeron que no y cuatro días antes me hablaron para que abriera el concierto de Gera Mx.





- ¿Cuando regresas a Durango, cómo apoyas a las nuevas generaciones de raperos?

Quien me lo pida le ayudo con sus letras o hago colaboración con ellos, justo acabo de estar con Rap del Callejón, se hizo un evento donde lo recaudado en entradas era el premio para el mejor del show que se presentara y así abrir escena al rap duranguense.

Dese la División del Norte, X Soto se consolida como uno de los grandes en el rap / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Durango me recibe cada vez mejor, hace dos semanas que vine para presentarme en la Feria, en un semáforo unos muchachos me reconocieron y más gente al caminar en la calle me pedía fotos. Me siento muy contento en mi tierra.

Actualmente X Soto cuenta con más de 40 temas escritos y está por presentarse en Zacatecas, Tijuana y en el 2024 emprenderá el viaje a la Ciudad de México.





- ¿Qué mensaje buscas que tengan tus letras?

Que le echen ganas y si en verdad quieres hacer algo lo puedes hacer, no dejes que te digan que no, saca lo que sientes y siempre habrá alguien a quien le guste.

“La vida es dura como una roca que poco a poco te sofoca, cuidan de muchos y no te toca, caerás al suelo luego rebotas, pon en tu mente llegar a la cima, ignorar también al que te lastima, no te pongas de rodillas”, dice en la canción Vive tu vida, que salió al público en el año 2021 y en donde se hace referencia a la forma de ser resilientes ante la adversidad, ya cuenta con más de 40 mil reproducciones en su canal de YouTube.

Los temas de X Soto se encuentran en todas las plataformas digitales de música, además de en sus páginas de Facebook, Instagram y YouTube como X SOTO.