Ana Laura Herrera Ortega, creadora escénica, dedicada al teatro y al arte

“He tenido la fortuna de viajar a distintos países, y una de las cosas que me ha ayudado es el conocimiento y estarme preparando constantemente, tanto en idiomas, talleres y cursos relacionados con mi quehacer artístico. Lo que más me ha marcado es la maternidad, me ha dado la fuerza para creativamente salir adelante con otras tareas en el mismo ámbito. La maternidad no nos puede detener”.

Ana Laura Herrera Ortega es una joven mujer duranguense, madre de familia y destacada en el ámbito cultural y artístico, a través del cual ha viajado a lugares como Corea, Rusia, Taiwán, Arabia Saudita, Egipto y más.

Este premio Mujer Duranguense del Año en la categoría Cultural y Artístico le representa un reconocimiento a la trayectoria que ha venido desarrollando en el rubro cultural y artístico, al ser creadora escénica en el teatro.

Ana Laura Herrera Ortega es una joven mujer duranguense, madre de familia y destacada en el ámbito cultural y artístico./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Me parece interesante e importante que le den un lugar a ese reconocimiento de las mujeres que trabajamos en Durango, hacia afuera”.

La motivación de Ana Laura está basada en su crecimiento personal, en lo que ha adquirido diversas herramientas que le ayudan a trabajar en el arte, teatro y en lo artístico. “Y ahora la maternidad, mi hija es mi principal motivación para yo tener algo que compartirle a ella en su futuro, y que también tenga herramientas que le ayuden en lo que quiera hacer en su vida”.

Si de experiencias se trata, han sido muchas en su trayectoria, pero la que más le ha marcado es la que tuvo con el Colectivo Cuerda Floja, que en Taiwán hicieron la producción de la obra “Madre coraje”.

“Allá hicimos la producción, dirección, asistencia de dirección, escenografía, montaje, y el haber compartido con actores taiwaneses, cada quien hablando en un idioma distinto, fue una experiencia muy bonita”.

En Macao, en el año 2019, participó también en una colaboración de creación colectiva de otra puesta en escena.

Ana Laura recomendó a las nuevas generaciones prepararse constantemente con talleres y cursos de varios ámbitos, de voz, actuación, canto, ejecución de instrumentos, incluso de Excel básico. “La capacitación es muy importante (…) todo eso son conocimientos que uno va adquiriendo y son herramientas que van ayudando”.

Ana Laura Herrera Ortega, creadora escénica, dedicada al teatro y al arte./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Además estar seguros de a qué quieren dedicarse y luchar por ello. En el camino hay muchas satisfacciones pero también dificultades en el camino.

Hay proyectos en puerta para Ana Laura. En breve habrá de dirigir una obra de teatro, y por otro lado montarán un proyecto de creadores escénicos 2023.