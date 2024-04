Anuncian evento de Norberto Flores en Concierto

Gómez Palacio, Durango.- Norberto Flores, reconocido cantante, originario de Gómez Palacio, Durango, celebrará 40 años de trayectoria con un espectacular concierto el próximo 6 de junio del presente año, teniendo como sede el bello Teatro Alberto M. Alvarado de esta ciudad, en el que prometió el mejor de los repertorios para todo ese público que lo ha acompañado en su exitosa carrera.

El anuncio del concierto se dio en conferencia de prensa, en la que un emocionado Norberto Flores compartió con los medios de comunicación su alegría y satisfacción de alcanzar 40 largos años de carrera y sobre todo de estar en el gusto del público.

Norberto Flores anuncia concierto por su 40 años de trayectoria. / Foto: Sofi Ramírez | El Sol de La Laguna

“Agradezco a todos por acompañarme en este importante anuncio, son 40 años de trayectoria y hemos preparado un gran concierto en el Teatro Alberto M. Alvarado, en donde estaré acompañado por la Orquesta de Oro del Sindicato de Trabajadores de la Música de Torreón y con el Mariachi del señor Pablo Pacheco, para mí va a ser una noche especial y quiero invitar a todo el público a que me acompañe”, mencionó Norberto.

Temas de Juan Gabriel, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, entre muchos otros, son los que estará interpretando el día del evento.

“Para mí era un sueño llegar a 40 años de trayectoria y hoy que los estoy celebrando quiero que toda mi gente me acompañe, aquí en Gómez Palacio me han dado todo el apoyo y yo dije primero mi gente, así que con mucho orgullo de mi Santa Rosa,.de dónde soy originario, ahí estaré el 6 de junio ofreciendo este concierto”, agregó Norberto.

Norberto Flores anuncia concierto por su 40 años de trayectoria. / Foto: Sofi Ramírez | El Sol de La Laguna

El costo de los boletos para disfrutar de este atractivo show, son de precios accesibles para todo público y van desde los 150 pesos en general, hasta 550 pesos en la mejor localidad, comentando Norberto Flores que le recomendaban precios más altos, ya que es un show que lo vale, sin embargo “los precios no me interesan tanto, yo ese día voy por el aplauso de la gente y porque todos disfruten de mi show, ese será el mejor regalo que me llevo por estos 40 años”.

Los boletos están disponibles en línea a través del sistema boletos.newticket.com y en lugares físicos que se pueden consultar en el Facebook de Norberto Flores.