Al Festival Revueltas 2022 llega un "papito muy querido"

Este viernes 14 de octubre las risas y carcajadas se apoderarán de los asistentes que acudan al Teatro Ricardo Castro en la ciudad de Durango, para conocer la historia de un hombre divorciado que se hace pasar por su esposa, debido a que los futuros suegros de su hija exigen que tenga padres casados.

En conferencia de prensa Humberto Zurita, Aylin Mujica, acompañados por el productor Gabriel Varela, invitaron a los durangueños a ser parte del arranque de la gira, la cual es parte de las actividades del Festival Revueltas 2022, que se realizarán del 14 al 23 de octubre.

Humberto Zurita, actor mexicano, presenta la obra "un papito muy querido" / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

El estreno será este viernes 14 de octubre en dos funciones estelares a las 19:00 y 21:00 horas.

En dicha puesta Humberto Zurita se caracterizará de mujer, ante ello señaló su admiración y respeto para Alberto Rojas ‘El Caballo’, quien hizo emblemática a dicha obra bajo la dirección del padre del hoy productor.

Aylin Mujica, actriz cubana, presenta la obra "un papito muy querido" / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

“No intentó hacer algo que haya hecho el Caballo, un actor no juzga personajes y yo no juzgo la carrera de mis compañeros, para mi es un honor hacer algo que El Caballo Rojas hizo tan bien”.

La comedia de Rodolfo Rodríguez es realizada bajo la dirección de Humberto Zurita, quien en esta versión libre garantiza risas de principio a fin.

Por su parte Aylin indicó que es un deleite trabajar bajo la dirección de primer actor y comentó que a ella le encanta tener proyectos en Durango tanto cinematográficos como teatro.

Los boletos para disfrutar ¡Papito Querido! se pueden adquirir en taquillas del Teatro, el Vaquero Norteño y en new ticket: https://boletos.newticket.com.mx/newticket/en/papito-querido-dgo