César Bernal, artista nacido en Durango, forma parte de una de las muchas generaciones de la Escuela de Pintura de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuyo talento creativo ha sido capaz de traspasar fronteras y mostrar la evidencia de que la plástica duranguense tiene una voz propia en el panorama mexicano actual. Hay artistas de hoy, como Ricardo Fernández y Carlos Cárdenas, que participan de las tendencias más contemporáneas de la creación pictórica, muchos jóvenes han logrado premios de pintura a nivel nacional y la perspectiva de futuro es muy positiva.

El artista César Bernal propició un cambio de paradigma durante su etapa como director del Museo Palacio de los Gurza, bajo la dirección de la escritora Socorro Soto Alanís en el Instituto de Cultura del Estado de Durango en la pasada legislatura, el museo incorporó una programación renovadora que dio protagonismo a los más jóvenes y a la presencia de artistas nacionales. Ahora, César Bernal ha continuado nuevos horizontes y cuenta con una colección de más de un centenar de obras de arte duranguense de plena actualidad, desde pintoras hasta fotógrafos, la colección se ha ido completando con todos los géneros, desde paisajes a retratos, constituyendo una carta de presentación inigualable para que Durango se posicione en el circuito de arte contemporáneo.

El arte es tendencia en Durango./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

César Bernal ha dado su nombre a la colección que sigue creciendo y además es autor de una obra propia, singular y de enorme potencial, que ha expuesto en ferias de arte internacionales como la de San Diego. En el futuro inmediato, se espera que la colección pueda ser exhibida en países como España y Estados Unidos.

Las expresiones artísticas duranguenses abarcan múltiples generaciones y la riqueza de su panorama en la plástica contemporánea refleja una tradición de lenguajes y colores con una identidad común. En entrevista con el Sol de Durango, el artista duranguense César Bernal, egresado de la Escuela de Pintura de la UJED y ex director del Museo Palacio de Los Gurza, revela en primicia las novedades para este año 2024 de la recién creada galería de arte "César Bernal". Un proyecto de coleccionismo especializado en pintura, escultura y fotografía de arte duranguense, nacional e internacional, con la singularidad de ser la más importante pinacoteca de arte actual en el Estado de Durango.

La galería de arte de César Bernal acaba de lanzarse./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango





¿Cuáles son los orígenes de tu vocación artística?

Desde pequeño siempre me ha gustado mucho el arte, curiosamente con 13 años iba a las bibliotecas para leer y me gustaba todo lo que tenía que ver con la literatura y los clásicos, fue desde la secundaria que tuve una inspiración natural como todos los niños. Luego cursé la carrera de psicología, no llenaba mis expectativas porque buscaba una psicología más humana y dinámica, por eso busqué las áreas de psicología del arte y de psicoterapia, siguiendo la manifestación creativa en cuanto a la pintura. Allí comencé la etapa de un profundo estudio en varias disciplinas filosóficas, terminando la carrera me propuse a construir mi formación en el arte.

La galería de arte de César Bernal acaba de lanzarse./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En un viaje que realicé a Zacatecas fue cuando pude ver en el Museo Manuel Felguérez los maravillosos murales de Osaka, del movimiento de la Ruptura, eso cambió definitivamente la manera en la que veía el arte. Me fui motivando cada vez más de manera muy autodidacta. Desde la Escuela de Pintura fui el representante de los alumnos y pude conectarme con mucha gente del panorama artístico, logrando realizar varios coloquios y congresos de arte contemporáneo, como estudiante conecté con muchas personas que me abrieron las puertas para lo que después sería mi experiencia en la cultura del estado de Durango.

El artista César Bernal propició un cambio de paradigma durante su etapa como director del Museo Palacio de los Gurza./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La etapa como director del Museo Gurza tuvo una notable trascendencia cultural en la ciudad ¿Cuáles fueron los resultados de la gestión como director del espacio artístico?

Mi papel como director de este gran museo fue una etapa muy bonita, donde los estudios que había tenido de la universidad y la experiencia de gestión cultural me ofrecían tener un espectro más amplio para conectar con los jóvenes creadores y otras manifestaciones de las artes contemporáneas, que tienen que ver con la video-instalación y con el performance, lo que representó un episodio fascinante en el arte duranguense. El museo se sumergió cada vez más en el mundo del arte actual, desde el ejercicio de director del museo fui conociendo a grandes artistas, nunca dejé de pintar y de continuar con mi obra personal, llegando a realizar exposiciones dentro y fuera del país. Y así fueron surgiendo el intercambio de obra y el contacto con los artistas emergentes, era fascinante descubrir nuevos talentos y darles la confianza para que formaran parte de la programación del Museo Gurza.

César Bernal ha dado su nombre a la colección que sigue creciendo y además es autor de una obra propia/ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

¿Cuáles son las expectativas de la Galería de arte César Bernal y con qué artistas se cuenta en la colección?

El proyecto de generar una galería de arte contemporáneo se da a partir de mi salida del Museo, tras la experiencia lograda y la evidencia de que se quedaron muchos proyectos pendientes. Tuve la fortuna de encontrarme con un gran amigo que había impulsado una amplia colección de piezas con variedad tipo vintage y algo más clásico, a la que sumé mi parte del arte contemporáneo, logrando así dar apertura a una exposición colectiva de la colección César Bernal, con artistas de trayectoria muy importante, como Óscar Mendoza, José Luis Ramírez, Ricardo Fernández, Patricia Aguirre, Sergio Montiel, y una larga lista de creadores duranguenses, así como de pintores del país y de otros territorios como Colombia y España. Realmente es una colección muy amplia, que va desde la fotografía a la gráfica, pasando por la acuarela, el acrílico y en óleos, dotando a la colección de una variedad que integra el arte objeto y otras piezas escultóricas.

El proyecto de generar una galería de arte contemporáneo se da a partir de mi salida del Museo./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

A lo largo del año 2024 se pretende que los artistas representados tengan una opción de poder presentar su arte en espacios adecuados y en un lugar que reúna los objetivos que tenemos con esta galería, que aspira a generar lazos también de manera nacional y de formar parte desde Durango del circuito internacional de arte actual. Desde la galería fomentamos el consumo del arte duranguense y del arte nacional, generando un espacio de exhibición local, pero también nutrirlo con una vida cultural que incluya diplomados y conferencias de artistas importantes.





¿Qué recomiendas para que Durango participe de la tendencia sobre el valor cultural y turístico que ofrece el arte hoy?

Sí, el arte cada día cobra más presencia, la gente se va enterando más de estas nuevas formas del arte y de la existencia cada vez más natural de la comunidad duranguense de artistas que es muy numerosa. Los espacios de cultura falta que se vayan abriendo a otros referentes, por eso es muy importante la galería con la que estamos buscando hacer más visible una industria cultural que carece Durango, no tenemos un mercado del arte como tal, a pesar de los grandes esfuerzos de cada uno de los artistas que con mucho trabajo han podido ir posicionándose. En la galería de arte estamos buscando a los artistas de talento que hay en Durango y los demás artistas invitados que tendremos, es mi recomendación para que Durango pueda posicionarse como un destino cultural al norte del país, con una ciudad que verdaderamente ofrezca algo más que espectáculos, sino también cultura contemporánea. De este modo,se irán conociendo más a los artistas duranguenses cuya obra posiciona a la ciudad capital como un destino turístico en materia de cultura, por eso se necesita tener galerías desde la iniciativa privada y también con el apoyo del gobierno, para poder contar con productos que sean diferentes al souvenir y que como en otros lugares, se visibilice el trabajo artístico de calidad hecho en Durango.

Es muy necesario que toda la comunidad cultural duranguense se involucre y que se ponga en valor el gran trabajo que están haciendo los artistas, por eso es importante fomentar el coleccionismo, a veces no sabemos como empezar, pero yo recomiendo la adquisición de obras de arte y así cada pieza ya formará parte de una colección, y esto dará frutos para que cada vez se conozca mejor el arte duranguense actual.