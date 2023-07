Fátima del Rosario García Dare, ha interpretado infinidad de personajes en cuarenta años de trayectoria dedicada al teatro, pero su gran personaje es sin lugar a dudas la dirección, encaminar a nuevas actrices y actores que sorprendan al público duranguense y más allá de sus fronteras.

“Mis papás ya no me esperaban, mi hermano me lleva nueve años, crecí como la niña consentida pero con muchos límites, pero en mi familia siempre había un ambiente de fiesta, siempre estaba presente el cine, el teatro y el circo, fuimos una familia muy musical”, recodó al hablar de su infancia al lado de sus padres Germán Luis, telegrafista de profesión y Otilia, quien era ama de casa.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango









-¿Qué ha pasado en 40 años de trayectoria de Fátima del Rosario?

He pasado todo, lo bueno, lo malo y lo peor, desde carencias, picar piedra, tocar puertas, hasta ver un público que te aplaude de pie y te ovaciona.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: cortesía | Producciones Teatrales Faro

Fue a los once años cuando la también cantante y pintora acudió a la Casa de la Cultura a tomar un taller a cargo del maestro Alfredo García, él fue quien le enseñó la técnica de Konstantin Stanislavski y ahí quedó atrapada por el teatro, a la fecha Fátima aplica y enseña dicha técnica a sus alumnos.





-¿Cómo construiste el Nido del Águila?

Es un sueño acariciado de muchos años, inició en el 97 cuando tenía el foro Arlequín dentro de Studio 97, el cual nació de una beca impulsada por el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC), lo inauguró el maestro Juan Antonio de la Riva. Después en el 98, el 17 de octubre nació Producciones Teatrales Faro que este año cumple 25 años con tres personas, Adriana Carrola y Aida de la Cruz y yo, domingo a domingo nos presentábamos en el Parque Guadiana donde había tres escenarios y montabamos sketches que escribía.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Con el paso del tiempo se integraron más actores, pero siempre con el sueño de tener un espacio, un lugar de ensayos donde dar cursos y dar presentaciones de teatro.

De ahí que a la fecha la actriz cuenta con 76 montajes que ha llevado a escena, de los cuales 15 son ideas originales de ella o de compañera de escena Adriana.









-¿Qué obra identifica a Producciones Teatrales Faro?

El fandango de las calaveras, es un montaje que se ha convertido en un ícono, pues la piden cada año y este 2023, se cumplen 22 años ininterrumpidos que Doña Basilisca y su nieta Serafina estén presentes en escena.









¿Qué fue para ti Saúl García Mesta?

Mi amigo, mi cómplice… teníamos una relación muy, muy padre.



Fátima y Saúl por muchas temporadas teatrales ocuparon las marquesinas de Durango, pero su amistad inició cuando ella era una niña y él un estudiante de preparatoria, compañero de su hermano. El tiempo transcurrió y Fátima del Rosario se dedicó a la música, para ello viajó a la Ciudad de México y Saúl, entonces reportero del periódico Cima la entrevistó a su regreso, esto fue el parteaguas que la llevó a iniciar una gran historia llena de aventuras, todas basadas en el teatro.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: cortesía | Producciones Teatrales Faro

El estreno de su primera puesta en escena, “Eulalia lleva los pantalones a la tintorería”, los catapultó en el reconocimiento del público y comenzaron a realizar giras por los confines de Durango y México.

Con 12 obras teatrales juntos a Saúl y a Fátima les quedó pendiente montar dos obras, entre ellas “A casa del amor”.









-¿Podrás montar las obras que quedaron pendientes con Saúl?

No, jamás retomaría algo que hice con Saúl









¿Por qué?

Porque no hay actor en Durango que le llegue a los talones y maneje la comedia y la farsa como él, no, no. Para mi Saúl García Mesta es algo muy especial.

Saúl García Mesta falleció en el 2013, es reconocido en el medio artístico como actor, escritor, maestro y director de teatro, Saúl es recordado por montar diversas producciones teatrales entre las que figuraron “Soborno Excitante”, “El Crucificado” del guatemalteco Carlos Solórzano, “La Cama”, “Cosas de Muchachos”, entre otras.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Bajo el Grupo Teatro Experimental Independiente de Durango (TEID ) se formaron figurar como Pepe Serrato, Paty Moreno, Víctor González, Víctor Hugo Galvan entre muchos más



Actualmente a Fátima del Rosario le encantaría retomar el canto, con los temas que ha escrito durante décadas, “escribo mucho, tendré como 12 canciones que no han salido a la luz, hace mucho que no reviso mis apuntes, pero he vivido los últimos años muy inmersa en el teatro y en el cine, he descuidado a la cantante y a la pintora”, dijo.

Aseguró que en la etapa que vive de su vida le interesa más dirigir que actuar, “toda la parte que está detrás del escenario y que la gente se sorprenda al momento de abrir escena”, explicó.





-¿Cómo mantienes vigente las puestas en escena por muchos años?

El secreto es contextualizar en el tiempo inmediato y así quien vio la obra hace quince años se sorprende cuando la ve de nuevo.

Fátima del Rosario nació para estar en escena / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Fátima siempre está activa, es por ello que trabaja en dos nuevas obras, bajo teatro negro o de sombras en la cual habrá 17 actores en escena y adelantó que realizará una obra para niños que encarará. Además seguirá impartiendo talleres en el Nido del Águila.









- ¿Para el Nido qué viene?

Viene todo el éxito.