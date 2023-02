Angélica Molina Campos el tercer refuerzo de Leñadoras de Durango

Desde Xalapa, Veracruz, este viernes estará arribando a la ciudad de Durango la basquetbolista Angélica Molina Campos, quien se ha convertido en el tercer refuerzo del Club Leñadoras, de cara al arranque de temporada 2023 en el décimo aniversario de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

Tras la consolidación de su fichaje, Molina Campos manifestó: “La afición puede esperar de mi mucha entrega, pasión, disciplina y sobre todo trabajo en equipo, me emocionó el saber que podré pertenecer a una nueva y gran familia con toda la afición de Durango”.

El currículum deportivo de “La China” Molina es un auténtico arsenal, pues es Campeona Nacional CINABE (Halcones UV) en el 2012, jugadora Semiprofesional, Cafetaleras de Córdoba 2013 (LIBAFEM), Seleccionada Mexicana Mayor, con quien obtuvo oro en Juegos Centroamérica de Costa Rica 2015, jugadora profesional 2016 de las Nueceras de Amecameca en LNBPF., Jugadora Profesional en la AZTKS 2017 LMBPF., fue parte del Juego de Estrellas en el 2018 LMBPF., Campeona Combinado Profesional Femenil Mexicano, Circuito Internacional en Costa Rica 2018, Preselección Mexicana 2018 JCC - Barranquilla, Colombia.

Además, vio acción en el Women's Basketball development Association en EEUU (As1Hoops)2019, Jugadora Profesional en la Liga Boliviana LIBOBASQUET. 2019, Dragonas de Tijuana, CAMPEÓN NUBA INTERNACIONAL 2021, Participación con Phoenix de Mty, en la LMBPF temporada 2022 y en el último año defendido los colores de Fuerza Regia.

Angelica Molina Inició en el mundo del básquetbol a los 7 años aproximadamente, y en su etapa de iniciación participó en olimpiadas estatales, pre-nacionales y nacionales representando al estado de Veracruz, lo que es hoy Juegos Nacionales CONADE y en algunas ocasiones, fue elemento refuerzo, todo eso fue durante la primaria y secundaria y ya en la educación media superior representó al Estado de Veracruz en los juegos nacionales del sistema de Colegios de Bachilleres.

Angélica Molina Campos el tercer refuerzo de Leñadoras de Durango / Foto: Angélica Molina

En entrevista, Angelica Molina Campos habló de sus impresiones tras fichar con Leñadoras de Durango:

"Me siento muy agradecida y contenta por iniciar este año con grandes retos, es un compromiso que me hace sentir con mucha emoción, por conocer a mis compañeras de equipo y poder seguir aprendiendo y claro, por ser la primera ocasión que me encuentre defendiendo la camiseta de Leñadoras de Durango".

¿Qué sabes del baloncesto de Durango?

"Se que es uno de los estados que en los últimos años se han involucrado para fortalecer a las atletas femeniles, sé que hay un poco más de movimiento en cuanto a participación de equipos que se preparan para en algún momento ser parte de ligas profesionales".