Carol Martínez arrasa en Mr. México 2022

La duranguense Carol Alejandra Martínez Cossio ha pasado a la historia, pues prácticamente arrasó en el Mr. México 2022 al adjudicarse tres campeonatos nacionales, uno de ellos muy importante, pues con él, se consolida como la primera mujer nacida en Durango en conseguir un primer lugar en un Absoluto.

La edición número 43 del Mr. México-Juvenil y Veteranos, con éxito se celebró del 29 de abril al 1 de mayo en la Ciudad de México, precisamente en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivo (ENED) de la Conade.

Ahí la duranguense Martínez Cossio, previo a una preparación demandante, siempre desarrollada con disciplina al máximo, se adjudicó el primer lugar en categoría libre en edad Wellness Fitness, también se adueñó del campeonato nacional en la categoría juvenil –23 años-, y finalmente, la cereza del pastel, la posición de honor, el Absoluto, lo que significa que todo este año será reconocida como el mejor físico del Mr. México, condecoración que, con letras de oro, la catapultan a los capítulos maravillosos del deporte, pues es la primera duranguense en conseguir el primer lugar en este apartado.

Al finalizar la competencia, Carol Alejandra amablemente compartió su sentir acerca de los logros obtenidos en el Mr. México 2022, su preparación que la llevó a obtener los tres campeonatos nacionales y lo que sigue en su carrera.

Respecto a cómo se sintió tras su participación en el Mr. México 2022, la atleta destacó "estoy muy contenta por este gran logro, es el sueño de cualquier deportista, ganar un campeonato absoluto y esto, además, te da el pase para representar a mi país, México, y me llena de orgullo saber que soy la primera mujer duranguense en conseguir este título".

Asimismo, compartió cómo fue su preparación para alcanzar las tres condecoraciones, "antes que una preparación física, principalmente trabajo en mi mente, en la que siempre le recordaba “siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino”, esto me ayudo a forjarme como atleta y mantenerme siempre de pie, no es fácil pasar hambres, horas de entrenamiento, privarte de reuniones familiares, etcétera, para este deporte debes forjar carácter y una disciplina, porque un verdadero campeón no nace, se hace", destacó.

Para concluir, Carol Alejandra aseguró que vienen nuevos retos y oportunidades en su carrera deportiva, "seguirme preparando como atleta para poder representar en un mundial a nuestro país, porque no sabes qué puedes conseguir hasta que lo intentas, quiero seguir poniendo en alto a Durango e impulsar a los jóvenes hacer crecer el deporte en nuestro estado, dijo la destacada duranguense.