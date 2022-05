De Chihuahua a Chiapas en bicicleta; ciclista estuvo en Durango

Un total de dos mil 299 kilómetros recorridos en bicicleta por dos meses y medio, todo es para una buena causa, ayudar a los niños con cáncer, Carlos Alberto Valles Rosas “El Güero Treck”, es el autor de la travesía y estuvo en Durango recién llegadito de Chihuahua.

Presente en esta casa editora, Valles Rosas, comenzó el viernes 20 de mayo a las 08:00 horas en Chihuahua, salió escoltado por la Seguridad Pública hasta la puerta de Chihuahua.

Llegó a Durango este martes por la mañana, con sus maletas sobre la bicicleta e incluso con el cansancio acumulado, lo primero que hizo fue reportarse con El Sol de Durango, ya que durante años siempre es quien ha seguido su trayectoria.

“Todos me echan la mano, en la carretera me abren camino, otros me escoltan, mucha gente por todas partes, me dan comida, agua, siempre me apoyan”, expresó el chihuahuense.

De Chihuahua a Delicias fueron 101 kilómetros, realizó un tiempo de tres horas, al día siguiente fueron 87 kilómetros en tres horas 15 minutos, y posteriormente llega a Durango pedaleando 400 kilómetros.

Foto: Raquel Carreño | El Sol de Durango

Anteriormente lo han acompañado otros ciclistas, pero no aguantan el reto, ya que la travesía es con maletas, la bicicleta junto con el pesa 157 kilogramos.

Dentro de dos días partirá a El Salto, donde son cien kilómetros de pura subida, después 220 kilómetros de un solo tirón a Mazatlán, posteriormente partirá a San Cristóbal de las Casas, Chiapas por toda la carretera 45.

Un total de dos meses y medio, para acumular 2699 kilómetros, representa dignamente a su equipo, Tigres.

En el 2021 se recaudaron 195 mil pesos, los cuales fueron entregados a Niños con Cáncer Infantil AC.

El número de cuenta para donaciones es 4152313871443078, lo cual al término del reto se le entrega a la asociación.