Domingo de futbol en la jornada 7 de la Liga Municipal de Durango

Para Base Ortega, Industrias Diamante, Taller HECSA y Taller Industrial Mega, debe ser un domingo sin complicaciones, pues sin problemas deben de llevarse el triunfo, todo esto sin dejar de lado que para la jornada número 7 en la Liga Municipal de Futbol de Durango, destaca el duelo que sostendrán los equipos del Serrano y Expendio Chutilla.

La escuadra del Serrano cuenta con 13 unidades que lo colocan en la quinta posición, en tanto, el conjunto del Expendio Chutilla con 7 puntos es novena y esta urgido de un triunfo para meterse en zona de calificación.

Chutilla y Serrano se verán las caras este domingo en punto de las 8 de la mañana en el campo Rodríguez de la Ciudad Deportiva, en lo que esta pronosticado como el partido más atractivo de esta séptima jornada.

Continuando con la agenda, el Base Ortega por el momento es líder general de la competencia con 18 unidades, ellos cuando enfrenten al Deportivo TG., decimotercero general, no deberán tener problemas para sumar de a tres unidades, juegan a las 12:00 P.M., en el Mendívil.

El Taller Industrial Mega con 15 unidades es el segundo lugar de la competencia –tienen un partido pendiente-, ellos enfrentarán a Los Compadres a las 10 de la mañana en el Rodríguez, este último equipo ubicado en decimocuarto peldaño, por lo que los dirigidos por Enrique “El Rifle” Vizcarra, están obligados en llevarse la victoria.

Industrias Diamante, el tercer lugar que está ahí como una piedra en el zapato para los punteros, entrará en acción a las 10 de la mañana sobre el sintético del Mendívil, ahí, enfrentará al HP Juan Lira, penúltimo lugar de la competencia.

La agenda se complementa de la siguiente manera: Tacos Zody Vs. Atlético Guadalupe, 12:00 P.M., campo Piedrera; Taller HECSA Vs. Real Sociedad, 12:00 P.M., campo Rodríguez; Deportivo Casas Vs. Fletes Rodríguez, 10:00 A.M., campo Piedrera; y finalmente, Deportivo Rocha Vs. Deportivo Lerma, 08:00 A.M., campo Mendívil.