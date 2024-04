Este domingo 28 de abril comienza la primera fecha de cinco del Serial de MTB, se llevará a cabo en la pista de Garabitos XC a partir de las 10:00 horas.

Cada competencia otorgará puntos, según el lugar en el que se llegué, la segunda será en El Salto el 5 de mayo, posteriormente en El Carrizo el 19 de mayo, el 2 de junio en El Tecuán y se culmina el 16 de junio en El Pueblito.

Las inscripciones para el serial de Garabitos siguen abiertas y se pueden realizar en Fortius Sport, que se ubica en bulevar Guadiana 208, Loma Dorada o en la siguiente página.

Domingo extremo en el primer Serial de MTB / Foto: Raquel Carreón | El Sol de Durango

Las categorías a participar son infantil, ST Stider 2020 de mil 200 metros, AA 2018 – 2019 de mil 800 metros de recorrido, A 2016 – 2017 de tres mil 800 metros, B 2014 – 2015 de cinco mil 800 metros, y la C 2012 – 2013 de siete mil 800 metros.

Asimismo se tendrá las divisiones de Juvenil A, Juvenil B, principiantes, femenil libre y más 100 kilogramos.

En más categorías se encuentran la B de 30 a 39 años, C de 40 a 49 años, D de 50 a 59 años, E de 60 años y más, sub 23, Juvenil C, femenil libre.





Se premiarán a los cinco primeros lugares de cada fecha, medalla a todos los ciclistas que finalicen por lo menos 3 de 5 etapas del serial, jersey de campeón en cada categoría.

En el caso de la categoría elite, el primer lugar será acreedor a dos mil 500 pesos, el segundo a dos mil pesos, el tercero a mil 500, el cuarto a mil pesos y el quinto puesto a 800 pesos.

En juvenil C, femenil, B 30, B 40, se llevará mil 500 el primer lugar, mil el segundo, 600 el tercero, y el cuarto y quinto en especie.

El resto de las categorías le premiación será en especie y medallas.

Las premiaciones quedan abiertas, cuando la sumatoria de los participantes en las cinco fechas sean superiores a 25 inscritos en cada categoría.

Todo ciclista debidamente inscrito tendrá derecho a número, chip, marcaje de pistas, medalla de finalista, rifas y fiesta de clausura.