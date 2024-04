Durango inicia con buenos resultados en Querétaro

Durango inicia con buenos resultados su participación en el LXIX Campeonato Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez “Querétaro” 2024.

Trabajo en conjunto es el que se está llevando en esta justa deportiva que inició el 27 de marzo y concluye el 31 de dicho mes, esto entre el Instituto Estatal de Deporte, la Asociación Estatal de Ajedrez y el Club de Ajedrez del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Luego de tres rondas, en la categoría Sub 12, Adrián García Rosales tiene 2.5 unidades, mientras que Leonardo Silva Valdés de la Categoría Sub 14 Varonil, tiene en su haber .5, en tanto que Mariana Rodríguez en la Categoría Sub 16 suma una unidad.





El medallista Ángel Gabriel Briceño Campos que participa dentro de la categoría Sub 16 Varonil lleva dos ganados y un perdido, para contabilizar dos puntos. En la misma misma edad, pero en la rama femenil, Isis González Castro también suma dos unidades.

Hugo Alberto Martínez Jacobo del sector Sub 20, suma tres unidades, producto del mismo número de triunfos. En las damas Alexa Solis Cepeda, suma medio punto.