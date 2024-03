Concluye la participación de la delegación duranguense de futbol, con la obtención de un boleto a la última etapa de los Juegos Nacionales CONADE 2024, esté en la categoría Sub 13 varonil, luego de que el comité organizador en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), determinarán la suspensión del Macro Regional llevado a cabo en el estadio Romero Manzo de la ciudad de Tijuana, Baja California, por cuestiones climatológicas.

Dicha determinación se plasmó en una minuta que decía: En relación a las condiciones climatológicas imperantes en la ciudad de Tijuana y derivado de la cantidad de lluvia caída a partir de las 10 horas y hasta las 17:00 horas del día 30 de marzo en la Unidad Deportiva Romero Manzo, así como la indicación de Protección Civil del Estado de Baja California de suspender toda actividad al aire libre, es que se toma la determinación de cancelar la etapa Macro Regional de los Nacionales CONADE en la disciplina de Futbol, celebrada en Tijuana, Baja California del 29 al 31 de marzo del 2024.

Durango Sub 13 gana boleto en Macro Regional de Futbol en Tijuana / Foto: Cortesía |

Por lo anterior, la dirección técnica toma la determinación de culminar el evento, estableciendo la tabla general de posiciones en base a: Puntos en la Tabla General de Posiciones, Goles a favor y goles en contra hasta el momento de la suspensión, por lo que el representativo duranguense de la categoría sub 13 varonil al sumar seis puntos producto de dos partidos ganados, suficiente para acceder a la etapa Nacional de la justa deportiva amateur más importante en México.

Durango Sub 13 gana boleto en Macro Regional de Futbol en Tijuana / Foto: Cortesía |

Mientras que esta determinación no favoreció a los otros selectivos estatales en las categorías Sub 15 y Sub 17 Femenil, y a la Sub 15 Varonil, quiénes también habían desarrollado un buen torneo en donde los partidos con empate y los perdidos que tuvieron, terminaron siendo el factor que los dejó fuera de la etapa nacional a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara Jalisco, sede de la etapa final de los Juegos Nacionales CONADE 2024.