Duranguense participará en la pretemporada de los Rayos del Necaxa

El jugador duranguense David Emmanuel Bautista Núñez de 18 años de edad, formará parte de la pretemporada que realice el primer equipo de los Rayos del Necaxa, bajo la tutela del director técnico de los hidrocálidos, Eduardo Fentanes.

David Bautista nació el 25 de enero de 2005 en la ciudad de Durango, actualmente forma parte de la categoría sub 23 de los Rayos, porta el número 187 en los dorsales y está registrado ante la Liga MX como defensa.

Foto: cortesía | David Bautista

En exclusiva para El Sol de Durango, David destacó varios temas sobre su trayectoria y aseguró estar emocionado por esta oportunidad que se le brinda.









¿Cómo te encuentras ante la pretemporada del primer equipo de Necaxa?

Ansioso por qué ya quiero que empiece, pero tranquilo porque sé que voy paso a paso, contento por mis resultados.









¿Cuál es la trayectoria de David Bautista en el Necaxa?

Pues tengo desde los 13 años en Aguascalientes, he formado parte de las distintas categorías, sexta división, quinta, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18 y actualmente en la sub23.

Foto: cortesía | David Bautista









¿Ya has tenido interacción con el primer equipo?

Sí, he sido parte de algunos entrenamientos con el equipo de la Liga MX., incluso estuve en un partido amistoso en donde jugamos contra el primer equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.









¿Física y psicológicamente cómo te encuentras?

Físicamente me costó un poco, pues hace poco tuve una operación, fue un recorte de menisco con Artroscopía, pero mentalmente muy fuerte para seguir adelante.

Foto: cortesía | David Bautista













¿Con que sueña David Bautista?

Primeramente debutar en la Liga MX.