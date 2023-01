Con un total de 4.5 unidad, el deportista Martín Josué Páez Mendoza se consagró como el ganador del Torneo de Reyes organizado por el Club de Ajedrez Ponys Negros CCH-UJED.

Comieron rosca, disfrutaron, convivieron, pero además tuvieron que mover con mucha perfección y delicadeza, al final el que obtuvo más puntos fue Martín Josué y con ello llevarse la primera posición, dejando claro que cuenta con buen nivel.

El segundo escalón le correspondió a Salvador Vidal Martínez, el tercer puesto fue para Felipe de Jesús Torres Rivas al realizar un total de cuatro tantos.

El gran rey del ajedrez es Martín Páez / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Se tuvo una buena participación de ajedrecistas, siendo un buen torneo donde se pudo observar la calidad de los deportistas, algunos de ellos rumbo a los Juegos Nacionales Conade, otros para distintos torneos a lo largo del año, mientras que otros solo por superación propia y continuar con el nivel.

También se premió a Leonardo Enrique Violante Salas, triunfador en la categoría Sub 13, en la Sub 14 el triunfo se lo llevó Nicolás de la Iglesia Holguín y en la Sub 12, Julio Sebastián Torres Villarreal.

Vale la pena mencionar que los ganadores se llevaron una rosca de reyes, además del aplauso de todos los asistentes y la admiración por saber como mover las piezas en la casilla correcta.

En próximos días seguirán los torneos de ajedrez, en donde los entrenadores y alumnos podrán seguir practicando para estar dentro de los primeros puestos en distintas competencias.