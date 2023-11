El corredor duranguense Fernando Martínez arremete contra Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), puesto que asegura que el no ha recibido apoyo a pesar de representar al país y mucho menos ha tenido alguna comunicación con la directora.

Te puede interesar: Fernando Martínez, noveno en 1500 metros en Panamericanos

Gobierno federal no me apoya, lo que es Ana Gabriela Guevara no cruzó palabra con ella, yo entrenó en Minessota con apoyo de mi entrenador, de mi familia, de mi estado, de mi municipio.

El corredor de Santiago Papasquiaro, fue descalificado en los cinco mil metros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 a pesar de haber llegado en primer lugar.

Fue a través de sus redes sociales en donde este viernes posteó: "Di lo mejor de mi, puede que sea justo o injusto la descalificación, nunca lo sabremos, lo que si es que en cada paso que di lo hice con determinación de obtener una medalla para mi país, las emociones que siento al correr y estar dentro de la pista son indescriptibles…

Fernando Martínez arremete contra Conade y Ana Guevara / Foto: Cortesía | Conade

…espero se sigan emocionando en cada zancada y carrera conmigo, nadie nos quita el sabor de la victoria y la adrenalina de obtener un resultado para el país. Así es la vida te pone en situaciones donde no te gustaría pasar dificultades pero de eso se trata de superar obstáculos y nunca darse por vencido, me despido de estos juegos panamericanos con estos resultados, que para mi fueron los mejores, contento y más motivado de saber que siempre se puede dar un poco más", expresó.

Finalizó con: gracias a mi Familia y amigos al gobierno de Durango y Santiago Papasquiaro, orgullosamente duranguense.

El día de la final de los cinco mil metros, Ana Guevara estaba presente en el estadio de atletismo y en una declaración a nivel internacional dijo: Es lamentable, son cosas que pasan en la pista. Lamentable, creo que es un error claro, lo comete al abrirse tanto casi al carril dos y luego se cierra a su lado izquierdo donde venía el americano. Desde donde yo estaba no lo apreciaba, pero ya las imágenes de frente de revisión son claras del intento de cerrar el paso con su brazo izquierdo.