Gorditas Apartado derrota al Atlético Campestre

Se jugó la jornada numero dos en acciones de la Liga de Futbol Nuevo Durango y dentro de junto de Gorditas Apartado quien logró llevarse una victoria importante tras derrotar a la novedosa escuadra del Atlético Campestre.

Fue con un marcador de 3 goles por 2 que los dirigidos por Jorge Fernández derrotaron a los nuevos campiranos, el once del Atlético Campestre. En este compromiso las dianas del triunfo son responsabilidad de Luis Domene y un par más de Johan Castro, en tanto, los del descuento son de Iván Corona (2).

Dos fueron los empates que se celebraron durante la segunda jornada y es que, de entrada, las escuadras de Shocolate Music y Club Gallos, luego de los 90 minutos reglamentarios finalizaron con un indicador de 1-1.

Por los músicos anotó el exChiva Guadiana Vladimir Silvas y por los plumiferos Daniel Pantoja.

El segundo empate de esta fecha, fueron las escuadras de Dental Rendon y Club Durango F.C., fueron parte de un duelo de ida y vuelta que finalizó al son de 2-2.

Por los dentistas anotaron Hugo Domínguez y Roberto Suarez, mientras que por los duranguenses se hicieron presentes en el marcador Gustavo Almanza y Omar Pérez.

De estos juegos que terminaron empatados, fueron los representativos de Shocolate Music y Club Durango, los que en tanda de penales se adueñaron de un punto extra en sus respectivos compromisos.

Continuando con los resultados, el cuadro de Bordados Rema se echó tres puntos fundamentales a la bolsa, todo esto luego de derrotar con cartones de 4 por 2 a los Leones. En esta contienda fueron las dianas de Darien Medina, Juan Resendez y un par más de Renato Salas, por los felinos descontó Isaac Torres y Ángel Rutiaga.

La jornada se complementa con el triunfo del Club Campestre sobre Cas Go Exp Chemel al son de 4-2; los Lagartos C.F., no pudieron con el talento de Campestre A y se vieron derrotados con indicador de5-0; finalmente, el once de Tornillos Durán no se tentó el corazón y con pizarra de 9-2 apabulló a Vinos y Licores el 6 y más 2.