Legalizar vehículos extranjeros representa legalizar el delito de contrabando: IP

Hasta hace un mes, se habían regularizado más de 14 mil vehículos extranjeros en Durango, lo que para el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Falomir Russek, significa la legalización de un delito como el contrabando, que lejos de perseguirse, se premia por parte de las autoridades federales.

Desconoció a cuánto ascienden las pérdidas que esto representa para la industria formalmente establecida en el país, ya que al ser un delito, se desconoce cuántas de estas no solo ingresan al país, sino que se quedan aquí; sin embargo aseguró que el año pasado fueron más los autos chocolates regularizados, que la venta de unidades nacionales.

Imagen ilustrativa | Esta acción ha alentado al ingreso de más unidades de origen extranjero al país / Foto: Cuartoscuro

Y es que desde el 19 de marzo del año 2022, fecha en la que se inició con el programa de regularización de unidades extranjeras, al mes de diciembre de 2023, se habían empadronado un millón 980 mil 72 vehículos; mientras que durante el 2023 el mercado de los automotores en México reportó un millón 361 mil 433 unidades, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).





Señaló que desafortunadamente aquellos que compran unidades mexicanas, y cuyo costo unitario se incrementa por el cobro de impuestos, son los que resultan más perjudicados, pues en ellos recae la mayor carga tributaria.

Esta acción ha alentado al ingreso de más unidades de origen extranjero al país, pues el plazo inicial que se planteó para llevar a cabo la regularización se ha ampliado ya en diversas ocasiones, y de acuerdo a las últimas noticias, esta fecha continuará hasta el mes de octubre, cuando deje la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que actualmente son muchas las facilidades que tienen las personas para adquirir un vehículo nuevo, pues cada marca tienen sus propios programas de financiamiento, aunado a los bancos y cajas de ahorro, quienes también participan en otorgar facilidades para la obtención de un crédito para comprar un vehículo mexicano nuevo o seminuevo.





“Están dando créditos a muy largos plazos, como 70 meses que son los de cinco años, con tasas fijas que no involucran un aumento en la deuda”, dijo Falomir Russek, quien aseveró que los vehículos que ingresan del extranjero en muchas ocasiones son marcas que no están en el mercado mexicano y eso implica que en caso de descomposturas o choques ya no tienen arreglo.

Cuando en el caso del mercado nacional se cuenta con las refacciones necesarias para reparar una avería del vehículo, además que muchos de estos cuentan con un seguro que se adquiere al comprar la unidad y con ello trae su patrimonio protegido.

Aunque reconoció que a la fecha se mantiene constante la venta de autos nuevos, el pastel comienza a repartirse entre más marcas, debido a todas las que han ingresado recientemente.

“Nunca han querido dialogar con esto de los chocolates”, comentó el presidente de la AMDA, al referir que esta administración federal, no comprende que se está avalando un delito y se debe perseguir en lugar de premiarse.