La organización de Huelum Tec se tuvo que emplearse a fondo para arrebatarle el triunfo al Deportivo Meraz, todo esto luego de que el sábado pasado se celebrará la jornada número once en la Liga de Beisbol Veteranos Manuel Gómez Garibay.

Fue con una pizarra de 11 carreras por 7 que el conjunto de Huelum Tec derrotó al Deportivo Meraz, en una contienda que resultó atractiva gracias al gran juego de pelota que en todo momento generaron los peloteros de ambas escuadras.

Huelum Tec sufrió para derrotar al Deportivo Meraz./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En el tema de las serpentinas fue Isaac Solís quien se echó el triunfo a la bolsa, mientras que Fernando Álvarez tuvo que cargar con la pesada losa de la derrota. En este mismo compromiso fue el jugador Doroteo González, quien conectó un palo de vuelta entera.

Continuando con los resultados de la fecha once, el conjunto de los Ex Alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, no tuvieron problemas para derrotar con un marcador de 13 carreras por 3 a los Indios de Mapimi.

En este duelo, fue Sergio Carmona quien se adjudicó el triunfo desde la loma de las responsabilidades, en tanto, es Gerardo Quiñones el lanzador que tuvo que probar el amargo sabor del revés.

Los Campeones de Tacos y Mariscos la Toluquita no tuvieron piedad y superaron con cartones de 17-1 al nueve de Otinapa, en este enfrentamiento es Jesús Jiménez de la Cruz quien resultó como el pitcher del triunfo, mientras que Tomas Reyes se llevó la derrota luego de soportar el par de jonrones que le conectaron Marco Barbosa y Roberto Ambriz.

El representativo de Hacienda CBC., se topó ante la organización de Cerveceros para ser apabullados mediante pizarra de 14-1; finalmente, el CERESO., derrotó al Deportivo Don José al son de 10-7.