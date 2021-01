Juegos de París 2024 se celebrarán sin importar destino de Tokio: Comité francés

Los Juegos de París de 2024 seguirán adelante tal y como están programados, independientemente de la suerte que corra la cita olímpica de este año en Tokio en medio de la crisis del Covid-19, dijo el miércoles el comité organizador francés.

La semana pasada, Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI) volvieron a comprometerse a celebrar los Juegos de Tokio este año, desmintiendo un reporte de prensa que afirmaba que el gobierno había concluido en privado que el evento tendría que ser cancelado.

"Desde el comienzo de esta crisis, el mundo del deporte se ha ido adaptando. Por supuesto, Tokio organizará los Juegos si las condiciones lo permiten", declaró el jefe de los Juegos de París, Tony Estanguet, al diario francés Le Monde.

"Han trabajado en diferentes soluciones para adaptarse a este contexto sanitario (...) Todo ha sido pensado para que estos Juegos puedan celebrarse con un nivel muy alto de seguridad sanitaria."

Estanguet insistió en que los Juegos de París no se trasladarían. "Si me atengo a las conversaciones con el COI, no tengo la impresión de que vaya a haber otro aplazamiento", explicó.

"Nuestros Juegos se harán en 2024, pase lo que pase en Tokio. Espero fervientemente, como muchos, que estos Juegos se celebren, porque creará una fuerte dinámica -sobre todo con la ceremonia de entrega-, pero París 2024 no está ligado al destino de Tokio".

Juegos de Tokio en julio dependen de postura de EU

La posibilidad de que los retrasados Juegos Olímpicos de Tokio se realicen en julio podría depender casi enteramente del respaldo de Estados Unidos y de su nuevo presidente Joe Biden, dijo Haruyuki Takahashi, miembro del comité organizador local, en una entrevista con el diario The Wall Street Journal.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores japoneses se han mostrado cada vez más optimistas en las últimas semanas sobre la posibilidad de celebrar los Juegos, a pesar del reducido apoyo público y el aumento de los casos de coronavirus.

Sin embargo, Takahashi piensa que el futuro de los Juegos en Tokio podría depender del apoyo del presidente Biden, de acuerdo al artículo publicado el miércoles.

"El señor Biden está lidiando con una situación difícil con el coronavirus", dijo Takahashi al WSJ en el artículo publicado el miércoles. "Pero si hace una declaración positiva sobre los Juegos Olímpicos en el futuro, obtendremos un fuerte impulso".

"Depende de Estados Unidos. Odio decirlo, pero (el presidente del COI) Thomas Bach, y el COI no son los que pueden tomar la decisión sobre los Juegos", añadió. "No tienen ese nivel de liderazgo", sostuvo.

Biden no ha hablado públicamente sobre los Juegos Olímpicos desde que asumió la presidencia la semana pasada.

Estados Unidos lleva el mayor contingente de atletas a los Juegos Olímpicos y también le brinda al COI su acuerdo televisivo más lucrativo.

En respuesta a los comentarios de Takahashi, el COI le dijo al WSJ que "esos comentarios son obsoletos".

"Es lamentable que el señor Takahashi no conozca los hechos", dijo el comunicado el COI.