Karen Díaz, árbitro mexicana, brilló en el Mundial de Qatar 2022: "Gatillo” Ortiz

La mexicana Karen Díaz, árbitro profesional, formó parte del compromiso correspondiente a la tercera jornada de la ronda de grupos del Mundial de Qatar 2022, entre los seleccionados de Alemania y Costa Rica, la orgullosa hidrocálida presentó un trabajo regular que, más allá de esto, hizo historia en un duelo de esta índole en el que la justicia fue impartida por mujeres, y tras su aparición, fue Marco Antonio “Gatillo” Ortiz Nava, árbitro duranguense gafete FIFA, quien expresó su alegría al respecto.

Karen Díaz fungió como asistente número 2 en la victoria de Alemania sobre Costa Rica, al son de 4 goles por 2, resultado en el que ambas selecciones terminaron eliminadas.

Como árbitro central estuvo Stephanie Frappart, la primer asistente fue la brasileña Neuza Back y como segunda abanderada la mexicana Karen Diaz.

“El Gatillo” Ortiz Nava compartió con los lectores de El Sol de Durango, acerca de la intervención de Diaz.

"Estoy muy contento como árbitro, contento como compañero de Karen, obviamente me siento muy orgulloso de ella, he tenido la oportunidad de compartir muchísimas veces la cancha con ella, creo que es una excelente atleta, una excelente árbitro, que no por nada está ahí, su trabajo que tuvo como la mejor la ha puesto en ese lugar.

Hoy Karen está compitiendo por primera vez en una Copa del Mundo para hombres, en el máximo campeonato que puede aspirar un árbitro y la verdad es que me siento muy feliz, muy contento por ella, ha hecho lo necesario para estar ahí.

Hoy con la herramienta del VAR nos abre mucho la puerta para tener grandes trabajos, para entregar buenos resultados y el margen de error pues obviamente se reduce significativamente, pero más allá de eso, insisto, estoy muy contento, muy orgulloso de dé nuestra compañera arbitra mexicana", concluyó el destacado árbitro.