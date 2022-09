La árbitro duranguense Erika Monserrat González Nevarez, el próximo jueves 22 de septiembre en el estadio Kraken del Puerto de Mazatlán, hará historia en el arbitraje duranguense, pues fungirá como el cuarto árbitro dentro de la contienda de la jornada número 13 en la Liga MX Femenil, entre los equipos de Mazatlán F.C. y Club Tijuana.

Orgullosa siempre de su hermoso Santiago Papasquiaro, uno de los sueños se han cumplido para Erika, ser parte en el arbitraje de un juego de la Liga MX Femenil, esto gracias a la gran pasión, trabajo, dedicación y disciplina que la pinolera tiene para el futbol soccer, desde su trinchera, el arbitraje.

En entrevista exclusiva con El Sol de Durango, Erika compartió las emociones que le han invadido al ser designada cómo cuarto árbitro entre Mazatlán y Tijuana, "estuve pensando qué palabras utilizar, pero realmente no encuentro las exactas para describir la emoción que siento, son años de trabajar por este sueño, porque es un sueño y pues ver que al principio no sé me daban las cosas, que batallé bastante, pero no sé, como que había algo en mi corazón que me decía que no me rindiera y que siguiera luchando", manifestó

"Yo sentía que esto era lo mío, no sabes la cantidad de veces que le pedí a Dios que me diera esta oportunidad y pues como dicen por ahí, ni antes ni después, sino el tiempo preciso y justo que debe de ser y se llegó esta oportunidad, me siento emocionada, me siento nerviosa, me siento no sé, no lo puedo creer la verdad", indicó la árbitro duranguense.

La duranguense Erika González hará historia en la Liga MX Femenil / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

"Es algo que todavía no asimilo del todo, pero siento que esa espinita que llegue a generar hace 6 años y que no sé me daba, está saliendo y estoy agradecida con Dios, con la vida, con las personas que me rodean, con la delegación, con mi familia, con las personas que me dan ese apoyo que a veces uno requiere cuándo vas a tirar la toalla".

"Esto es un parte aguas en mi carrera, de aquí para adelante, no voy aflojarle, porque si ahorita es el debut de cuarto árbitro al rato será el debut pero de central, que es lo que venimos buscando desde un principio, vamos por buenos pasos a su debido tiempo y a darle con todo, me siento súper emocionada, contenta y agradecida".

La duranguense Erika González hará historia en la Liga MX Femenil / Foto: Alejandro Blanco | El Sol de Durango

"Estoy muy agradecida con El Sol de Durango, porque fueron los primeros que me hicieron una nota, una entrevista, en esa cancha de tierra, en la Prepa 1, de la cual aprendí bastante, el llano para mí fue fundamental y ahorita estar en profesional y estar en la segunda liga más importante a nivel nacional, por así decirlo, no sabes lo contenta que estoy y pues a darle con todo, a darle con esa mentalidad fuerte que venimos generando de años atrás".

Finalizó así una emocionada Erika Monserrat González Nevarez, misma que el pasado 22 de marzo en El Sol de Durango, protagonizada la nota que indicaba que se consolidada cómo una de las mejores silbantes en el futbol soccer profesional que tiene Durango, pues ese fin de semana, con calidad y profundo conocimiento del reglamento, vio acción en la liga Tercera División Profesional y dentro de la categoría sub 17 de la Liga MX.

Una vez concluido este compromiso, de inmediato la árbitro duranguense tuvo que zarpar a la ciudad de los grandes esfuerzos, Torreón, Coahuila, pues en el Territorio Santos Modelo se enfrentaron dentro de la categoría sub 17 de la Liga MX Femenil, se enfrentaron las locales, Guerreras del Santos Laguna en contra del Atlético San Luis.

Hoy sin duda alguna nos complace informar que Erika será parte de un compromiso en el máximo circuito profesional del fútbol femenil mexicano.