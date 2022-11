Lista la última jornada en la Liga de Futbol Veteranos Durango

Se celebró la penúltima jornada en acciones de la Liga de Futbol Veteranos de Durango y la incertidumbre está que arde, pues en lo más alto de la tabla general Don Adán y los Diablos de la UJED., buscarán el primer lugar de la competencia, en tanto, al borde de la vida y la muerte, en la frontera de la eliminación y los boletos a la liguilla, hay siete equipos involucrados.

En acciones de la penúltima jornada, se empiezan a ver resultados muy raros o anormales, esperemos que las oncenas no se estén acomodando, aunque ya no es una novedad, pero hay que subrayar que el líder general Don Adán Palenque el Ciprés ganó por la mínima diferencia a su similar de Taller Campos, en tanto, el segundo lugar, Diablos UJED., superó 9 por 7 al Ocra.

El Lobazos Romero, sorpresivamente fue derrotado por el decimotercer lugar de la tabla general, el cuadro de Exxa, tras verse derrotados con indicador de 3-2, Deportivo UDN goleó 6-0 al STEUJED, Sección 44 y Analco empataron 2-2, Sercom goleó 4-1 al Atlético Jaguares, Rivera de la Peña superó 3-0 a la Sección 12.

Bordados SOS goleó aparatosamente al Inmunes Tacos Zody con marcador beisbolero de 11-3, AMD Optikalia apabulló 5-1 al Deportivo Quiñones y el Hospital Dikcava venció 5-0 a Platino Joyas.

Según la tabla de posiciones, ya nadie saca de la liguilla a las escuadras de Don Adán 46 puntos, Diablos UJED 41, Sercom 40 y Lobazos Romero 39, a estos equipos le restan dos compromisos.

Tambaleándose entre la vida y la muerte están Sección 12 36 puntos, Dikcava Japón 33, Deportivo UDN 33 y la Sección 44 33, pues están ubicados de la quinta a la octava posición, y son tres escuadras que viene detrás de ellos los que los pueden desplazar de la zona de calificación.

A la Sección 12 solo le resta un partido, a Dikcava 3, UDN 2, y a la Sección 44 solo uno, el de este próximo sábado.

Deportes Gerardo Castañeda analiza el debut de México en Qatar 2022

Rivera de la Peña se ubica en la novena posición con 33 unidades, le restan dos compromisos, Bordados SOS tiene vida, suma 31 puntos y le faltan dos partidos para concluir la campaña regular, aun también con vida está el once del Atlético Jaguares con 31 puntos y tienen dos juegos en puerta para finalizar la campaña regular.

La última jornada del próximo sábado, más allá de la serie de partidos pendientes que restan y que se celebrarán los días martes y miércoles, próximos, se desarrollará de la siguiente manera:

Inmunes Tacos Zody Vs Quiñones, Bordados SOS Vs Diablos UJED, AMD Vs Exxa, Ocra Vs Dikava Japón, Rivera de la Peña Vs Sercom, Lobazos Romero Vs Sección 12, Platino Joyas Vs Taller Campos, Don Adán Vs STEUJED, Jaguares Vs Analco y UDN Vs Sección 44.

En el descenso Platino Joyas (6 puntos) le ha dicho adiós a la categoría, la segunda escuadra que podría descender se debatirá en la producción que desempeñen el próximo fin de semana los equipos de AMD (8 puntos), Inmunes (9 puntos) y Quiñones (10 puntos).