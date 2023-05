Madres corrieron con madres en Durango

Todo un éxito resultó la cuarta edición de la carrera Corre con Madres, dentro del marco del Día de la Madre, donde la población en general se unió para empezar el domingo corriendo cinco kilómetros.

En punto de las 08:00 horas en el Puente El Baluartito empezaron a llegar los primeros participantes para realizar el calentamiento, para dar arranque a las 08:30 horas en donde cientos de corredores arrancaron con mucha emoción.

Algunos corredores llegaron con la finalidad de mejorar su tiempo personal, algunos otros para llegar dentro de las primeras posiciones, otros para acompañar a alguien más y algunos más fue su primer competencia, pero todo con la misma finalidad, la de participar en Corre con Madres.

Se trató de una carrera de convivencia, en donde al final todos fueron ganadores y que además algunos de ellos corrieron al lado de las madres, ya sea su propia mamá, su esposa, su tía, su amiga, pero todos con un significado en especial.

Se tuvo la participación de corredores de distintos clubes, algunos otros llevan a cabo su entrenamiento de manera individual y libre.

El circuito se llevó a cabo en el Parque Guadiana y Parque Sahuatoba, una de las rutas favoritas por los corredores y que no se tiene peligro alguno, puesto que no se topan con automóviles, ya que no es entre las calles, aun así se contó con la seguridad de las autoridades y de paramédicas, en dado caso que se fuera a utilizar.

Los corredores fueron acreedores a playera oficial dry fit, medalla de finalista que fue entregada cuando cruzaron la meta, número de participante, hidratación en la meta y a lo largo del recorrido, todos tuvieron derecho a participar en la rifa que se realizó al final de la competencia.

Al final de la competencia, todos los asistentes pudieron presenciar de un mariachi, el cual amenizó y divirtió a todos, algunos hasta se pusieron a bailar y a cantar las canciones tradicionales.

Se trató de la cuarta edición, en donde a pesar de tratarse de una carrera donde hay premiación en efectivo a la ciudadanía le gusta, conservando los colores en las playeras de rosa y negro.