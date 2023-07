Manuel “El Loco” Torres, imparte seminario de artes marciales mixtas

El peleador profesional Manuel “El Loco Torres” estuvo en Durango y el martes pasado visitó las instalaciones del salón de combates del Instituto Estatal del Deporte para encabezar el seminario de Artes Marciales Mixtas.

Te puede interesar: “Carnicero” protagoniza la noche de MMA con 100 Años de Villa

Manuel “El Loco Torres” es peleador profesional de la Ultimate Fighting Championship (UFC), deportista que bajo este seminario compartió con 15 jóvenes duranguenses su experiencia y conocimientos.

Oriundo de Ciudad Madera, Chihuahua, Torres Cano es el peleador de Artes Marciales Mixtas que se involucró en este deporte por causas del destino. El, al estar en acción en un exhadrilatero siempre de ha caracterizado por dejarlo todo.

seminario de artes marciales mixtas en Durango / Foto: Cortesía | IED

“Salí de la calle a pelear, era un tanto peleonero en la escuela y en una ocasión un conocido me dijo que había donde me podían pagar por lo que me gustaba hacer, así que solamente 10 días pasaron de ese momento a que me subiera a la jaula y a partir de ahí tengo ya 21 peleas como profesional de artes marciales mixtas, dos de ellas en la UFC. La verdad es que me gusta ayudar a las personas a que crezcan, en Durango hay muy buen nivel, estoy sorprendido y contento de estar aquí, y por supuesto estoy dispuesto a regresar”.

A nombre del director del Instituto Estatal del Deporte, César Omar Cárdenas Reyes, el subdirector Rubén Ontiveros Palacio, le dio la bienvenida al destacado peleador de nivel internacional, a quien le agradeció su humildad por compartir sus conocimientos con los deportistas duranguenses.