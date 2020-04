Norita Cardoza ya piensa en su retiro

La mejor boxeadora femenil a nivel profesional que ha dado Durango, luego de casi 20 años en el boxeo ya piensa en el retiro, Norita Cardoza, siendo la Pandemia Covid-19 quien ha causado estragos y ha perjudicado en todos los aspectos al boxeo femenil y varonil, ella en lo personal se mantiene en condiciones físicas y boxísticas para cualquier oportunidad internacional.

Realmente ya luego de un largo periodo dentro del boxeo profesional, el cual me lo ha dado todo, he pensado en el retiro en mi carrera, nos dice a este medio informativo, Norita Cardoza, …“Un gran deporte el cual no ha dado todo y grandes momentos a nivel nacional e internacional, pero ya luego de casi dos décadas dentro del pugilismo profesional, es tiempo de retirarnos y dedicarlos a mi familia, esperando que se logre una buena figura y prosiga representando a nuestro estado a nivel nacional y porque no a nivel mundial”, vaticina, Norita Cardoza-

Luego de la ultima contienda, en la cartelera presentada por el empresario y mi entrenador, Fermin Silvas, ante una peleadora fuereña Itzel Ramírez de Aguascalientes, tan solo busco el mantenerme boxísticamente, esperando una oportunidad internacional y luego retirarnos de este bello deporte como es el box”, reafirma el Ángel del boxeo duranguense.

Corro por lo menos cada tercer día, por parajes más solitarios allá por Garabitos en el Parque Sahuatoba y de antemano de acuerdo a Fermín, hacer guantes, técnica y golpeo en el gimnasio, cuando se encuentra un tanto solitario, con el fin de mantener los lineamientos emitidos por la Secretaria de Salud y protegernos de esta dura Contingencia Covid-19, que nos ha perjudicado a todos y en especial al boxeo nacional”, detalla.

En el momento -dice- estamos rankeadas a nivel mundial, por lo tanto busco mantener el ritmo y cerca del peso átomo o paja (46.600 kg) y dentro del ritmo, sin bajar de peso tan solo estar cerca y aprovechar si se nos da una oportunidad, claro luego que pase esta Pandemia, para hacer una o dos peleas y esperar el retiro del boxeo profesional, dejando de antemano un buen ejemplo en este deporte, esperando de igual forma se logre dar otra mujer que alce la mano y diga aquí estoy para hacer sonar nacionalmente el boxeo duranguense, finaliza, Norita Cardoza.