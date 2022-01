“Popeye” Martínez peleará con el mejor pugilista canadiense

Sometido a rigurosas y demandantes sesiones de trabajo, se encuentra en Miura Boxing el duranguense David "Popeye" Martínez Chávez, como parte de su preparación de cara a su compromiso del próximo 26 de febrero, en el que se enfrentará ante el mejor pugilista de Canadá, Josh Wagner.

El cuartel de entrenamiento se encuentra en la Ciudad de México y desde allá, el duranguense se prepara para ser parte de una contienda, que, sin duda alguna, de obtener un triunfo lo pueden catapultar a estelarizar carteles en los Estados Unidos, consciente de la oportunidad, "Popeye" habló para El Sol de Durango acerca de este enfrentamiento.

El próximo 26 de febrero en Ontario, Canadá, el orgulloso duranguense "Popeye" Martínez se enfrentará a Josh Wagner: "Estamos trabajando muy duro en la Ciudad de México con el equipo de Miura Boxing, esta vez a cargo de Edgar García, él hizo mi plan de trabajo basado en una etapa de fortalecimiento con trabajo de pesas y fondo físico, después trabajo técnico en donde se mejora algunas cosas en las que he fallado. Ahorita estamos en la etapa fuerte corriendo a diario desde las 6 de la mañana y en la tarde trabajo de boxeo, manoplas, gobernadora y comenzamos con sparring fuertes, queremos llegar en la mejor forma posible", comentó un motivado "Popeye" Martínez.

Acerca de su Josh Wagner, Martínez compartió: “Mi rival es un peleador alto, valiente, sabemos que le quitó lo invicto a una de las promesas de Canadá llamado Raphael Courchesne y después, salió a Estados Unidos para arrebatarle lo invicto al puertorriqueño Jeffrey Torres, es un rival valiente y duro, pero enfrente tiene un mexicano con hambre de triunfo y ganas de dar lo mejor por su gente, para eso estamos trabajando duro”.

"Popeye" Vs. Josh Wagner, el próximo 26 de febrero / Foto: Cortesía | David Martínez

Ante los incrementos de Covid-19 en la República Mexicana, “Popeye” indicó que la problemática no ha sido un obstáculo para prepararse de la mejor manera, pues asegura que lleva a cabo las recomendaciones que han emitido las autoridades de salud, además de que confiesa que, si hay algo de temor por la cantidad de contagios, pero no resta más que seguir cuidándose.

¿Cómo se encuentra David Martínez, mental y físicamente?

“Mentalmente muy motivado, sé que ganando esta pelea yo obtendré una mayor clasificación y, además, podré buscar oportunidades en territorio americano, físicamente me voy sintiendo muy fuerte, aun no estoy al 100 por ciento de lo planeado".

Por último, “Popeye” no quiso dejar pasar la oportunidad y se dirigió a la gran afición de la ciudad de Durango, esa que siempre ha sido un aliado en la carrera del duranguense: “Mi gente puede esperar a un boxeador duranguense preparado, con hambre de triunfo y espero, primero Dios, poner el nombre de México y de Durango en lo alto, porque como vengo diciendo hace mucho no sale una figura en Durango, ojalá yo pueda ser una. Agradezco a toda la gente que me está brindando su apoyo y sus buenos deseos, es muy duro estar lejos de la familia y de mi gente, pero esas personas hacen que no me rinda a pesar de todo”, concluyó el pugilista.