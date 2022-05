Se invita a duranguenses a nacional sub 6, sub 8 y sub 12

En próximos días se vence la fecha para las inscripciones

Se invita a duranguenses a nacional sub 6, sub 8 y sub 12 / Foto: Cortesía | Asociación Estatal de Futbol

La Asociación de Futbol Aficionado del Estado de Durango hace la atenta invitación para todos aquellos equipos interesados a formar parte del Estatal Sub 6 y menores Mixtos próximo a realizarse. Constará de formato 9 vs 9, es para los nacidos en 2016 y menores, con registro máximo de 25 jugadores por equipo y mínimo de 16, teniendo como cierre de inscripciones el 10 de junio. La sede nacional se llevará a cabo en Aguascalientes, la fecha límite de entrega de cédulas es el 17 de junio. Los requisitos para que puedan registrarse los jugadores son, credencial de afiliación vigente 2022, formato de afiliación con fotografía legible, CURP, acta de nacimiento original, identificación oficial y certificado médico. Por otra parte también se convoca al torneo estatal Sub 12 y menores, siendo su sede nacional en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El formato será de 11 vs 11 en la rama femenil, con año de nacimiento de 2010 y menores, la fase nacional será del 19 al 24 de julio, siendo el cierre de inscripciones el próximo 8 de junio y la junta previa el 10 de junio. En el caso de la Sub 8 y menores, la fase nacional se llevará a cabo en Tepic, Nayarit del 11 al 15 de julio.

