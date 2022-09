¡Serena Williams sigue! La reina de Nueva York se metió a la tercera ronda del US Open

Las luces y el glamour en el Arthur Ashe quedaron atrás, a diferencia de lo ocurrido en el duelo de primera ronda, en el que a pesar de lo que sucediera la fiesta era de Serena, el ambiente en el juego contra Anett Kontaveit fue de total incertidumbre, pues el estadio, entregado a su reina, vivió un sinfín de altibajos.

Williams saltó a la pista como si detrás de su trayectoria no hubiera más de dos décadas recorridas, cual juvenil, llegó a todas las bolas que fueron necesarias; su potencia y profundidad se apoderaron de la pista ante una combativa Kontaveit, que si bien cayó en el primer parcial, impidió en más de una vez el quiebre de su servicio y consiguió mandar el set al tie break cuando lucía más complicado.

Puedes leer también: Serena Williams: diamantes y simbolismos en el vestido que diseñó para su despedida

En todo momento Serena se alimentó del estruendo de su gente. La grada del Arthur Ashe ovacionaba todo, sus aciertos y los errores de la rival, pero cuando más parecía que tenía el juego bajo control, la estona despertó para demostrar por qué es la número dos del mundo y silenció por un momento a todo Nueva York.

Con imponentes raquetazos, Anett ganó el segundo para mandar todo al tercero y definitivo donde no pudo más, la Williams que es intratable, demostró en la pista que ella es quien manda en la ‘Gran Manzana’, se quedó con esparcido y jugará la tercera ronda.

"This is what they paid for. This is what they want." 🗣️ pic.twitter.com/qcAxB1bLan — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

“Me gustan los retos, no he jugado muchos partidos pero he estado practicado mucho y por fin en los últimos dos partidos todo está saliendo como lo planificamos. Soy muy competitiva pero ahora todo lo veo como una bonificación, no tengo nada que probar ni nada que perder. Lo bueno que ha ocurrido hay que disfrutarlo porque tenía mucho tiempo que no podía hacerlo”, dijo Serena al terminar el partido.

The twirl continues. The career continues.#Serena | #USOpen pic.twitter.com/O4f5h9zgpv — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

Serena y su gente, la historia de una noche más en Flushing Meadows, una en la que nuevamente se resistió al adiós, en la que gracias al 7-6, 2-6 y 6-2 sobre Kontaveit puede presumir que ya suma 858 partidos ganados en su carrera. El siguiente episodio será el viernes, Ajla Tomljanović, el nuevo obstáculo rumbo al título 24 de Grand Slam.

Publicado originalmente en ESTO