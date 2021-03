UJED y UACH, campeones en el Nacional de Exalumnos Universitarios de Fútbol Bardas

Durango demostró que en el tema deportivo su organización puede albergar certámenes de alta envergadura, pues el pasado fin de semana, bajo las bases arrojadas por la Liga Nacional de Futbol Bardas Profesional y su presidente Alejandro Espinosa del Campo, se llevó acabo con éxito el Campeonato Nacional de Exalumnos Universitarios de Fútbol Bardas.

Este torneo estuvo lleno de motivación, lo que le dio la oportunidad a jugadores egresados de diferentes universidades de México volver a la cancha para defender los colores de su alma mater, por lo que los sentimientos y las grandes batallas estuvieron a flor de piel.

Fueron dos categorías las que comprendieron este campeonato, la varonil mayor, para mayores del año 1985 y en donde la Universidad Autónoma de Chihuahua se llevó el campeonato; mientras que en la varonil menor –1986-, fueron los anfitriones de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), "Los Diablos", quienes se llevaron los laureles.

Varonil mayor

El equipo de los ex alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua se coronó campeón del Primer Torneo Nacional de Ex Alumnos en Fútbol Bardas que se llevó a cabo en la ciudad de Durango.

Luego de un fin de semana extenuante y en el que tuvieron que jugar cinco partidos, el equipo de ex alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua se coronó campeón en la Categoría Mayor, tras derrotar al conjunto de Potros del ITSON con marcador de tres goles contra uno.

Luego de la fase de grupos donde derrotaron a Lobos UAD, BECENE de San Luís Potosí y una derrota dolorosa ante los Potro del ITSON que los envío a la segunda posición de grupo, los chihuahuenses se levantaron y lograron derrotar en la semifinal a los Lobos UAD por segunda ocasión con marcador de cinco goles contra cuatro y con ello, conseguir su pase a la final buscando la revancha ante los Potros del ITSON.

Foto: Cortesía |

La oportunidad de tomar revancha ante los Potros llegó muy rápido y los Dorados no desaprovecharon la oportunidad ya que terminaron despachando a sus rivales con marcador de tres goles contra uno, con anotaciones de Héctor Torres, Ever Durán y Aldo Arizmendi lo que finalmente les otorgó la corona en el Primer Torneo Nacional de Ex Alumnos.

Varonil menor

En este sector, fue el conjunto de los Diablos de la UJED los que se adjudicaron el campeonato, pues en la gran final los duranguenses derrotaron con un marcador de 6 goles por 2 a su similar de la, Universidad Autónoma de Coahuila.

Gustavo Jasso y Luis Urbina marcaron los goles de la Ex Lobos, mientras que por la UJED anotaron Daniel Vázquez (2), Marco de la Hoya (2), Osvaldo Villaseñor y Christian Pérez.

Para arribar a la gran final, el conjunto de los Diablos UJED previamente tuvo que derrotar a las potentes escuadras del CETIS Tijuana y su acérrimo rival del Instituto Tecnológico de Durango.

Los jugadores que en este certamen portaron los colores de la UJED, son los siguientes: Pablo Zamudio, Miguel Martínez, Roberto García, Eduardo Rivera, Oswaldo Villaseñor, Luis Segovia, Josué Barreto, Mario Salazar, Ricardo Sánchez, Daniel Vázquez, Oswaldo Martínez, Jaim Cossio, Roberto Morales, Luis Gutiérrez, Cristian Pérez, Miguel Henesa y Marco de la Hoya.

Al término del encuentro fue Alejandro Espinoza del Campo mejor conocido como el “Tuca”, quien, flanqueado por Adrián Rojas, entregaron las medallas y el correspondiente trofeo al equipo que termino colocándose como el campeón de esta primera edición de este gran torneo que promete más y mejores ediciones posteriormente.